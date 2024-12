Rubén Albés, técnico del Sporting: “No tuvimos la eficacia que teníamos y el partido se fue complicando”

Encadenando su segunda derrota consecutiva, y ante grupos de la zona baja, Albés vio en El Molinón un duelo para nada igual al vivido ante el Cartagena. “Hoy ha sido muy diferente al otro día. Creo que hemos puesto toda la voluntad, hemos sido nosotros en cuanto a fútbol”, comentaba, “pero lógicamente nos vamos muy tristes porque no era como queríamos que acabara el día de hoy, ni por nosotros ni por la gente”.

El entrenador vigués apeló al nivel de acierto de un Racing hoy con la mirilla bien calibrada y que “además no venía teniendo y nosotros no fuimos capaces de tener esa eficacia que teníamos en otros momentos y a partir de ahí se va complicando el partido”. Albés añadió que no tenía la sensación de que los suyos se estuviesen desinflando en el último mes.