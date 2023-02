El Reino de León, un fortín de 21 puntos para la Cultural

Con permiso del Celta B, que también opta a ser su inquilino esta jornada, el quinto puesto, último de playoff de ascenso, se juega el domingo en el Reino de León. La Cultural y el Racing dirimen uno de los choques más interesantes de la jornada, puesto que, por primera vez en varias semanas, podría haber un cambio en el nombre de los equipos que ocupan las cinco plazas de privilegio del grupo I. Dos puntos separan a ferrolanos (35) y leoneses (33) en la tabla clasificatoria. El filial céltico suma los mismos que la Cultural y en la próxima jornada disputa el derbi provincial ante el Pontevedra.



El reto para el equipo de Cristóbal Parralo no es precisamente menor. El feudo de la Cultural es uno de los más difíciles de la categoría. El equipo de Edu Docampo ha sumado 21 puntos como anfitrión, los mismos que el Córdoba –que, sin embargo, ha jugado un partido más en su campo, 11–; dos menos que el Castilla –que también ha disputado 11–; y tres menos que el Deportivo –también con once choques en Riazor– y que el líder Alcorcón. Son esos 21 puntos de la Cultural Leonesa reflejo del buen rendimiento que está dando esta temporada.



La escuadra castellana ha perdido tres partidos en casa, el último a comienzos de noviembre. Desde entonces, los cuatro que ha jugado los ha cerrado con triunfo y, en ningún caso, por la mínima. De hecho, siempre ha superado a sus rivales por dos o más goles y, en ese sentido, el 2-0 es el resultado más repetido de la Cultural cuando juega en el Reino de León.