Racing-UD Logroñés: Por un final feliz del primer tramo

Llega a su fin la primera vuelta del campeonato liguero y el Racing lo hace con el partido que lo enfrenta a la UD Logroñés esta tarde –17.00 horas, A Malata–. Ubicado en la cuarta posición antes de que la jornada empezase, el equipo ferrolano pretende superar el ecuador del torneo regular en la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda, algo que asegurará con una victoria. El triunfo, además, conllevaría el añadido de distanciar más a un enemigo que pelea por el mismo objetivo y agrandar a cinco la racha de jornadas sin perder, las mismas que sumaría sin ganar el adversario.





Será este el primero de los tres partidos, todos ellos ante rivales directos en la lucha por el ascenso a Segunda, que el cuadro verde disputará en el período de siete días. Salir de este tramo en una buena posición, por eso, supondría un espaldarazo anímico para sus pretensiones, ya metidos en la segunda vuelta del campeonato. También una demostración de la capacidad de una plantilla que hará frente a tres exámenes exigentes de los que, si sale airosa, demostrará que tiene potencial para luchar por metas incluso mayores.





Seguridad

No ha dejado de crecer el Racing desde que diese comienzo el campeonato liguero del grupo 1: fue mejorando su rendimiento a domicilio, también en el aspecto defensivo, luego en el ofensivo y ahora parece que también parece que su solidez como local. Es lo que lo ha hecho pasar de ganar solo uno de sus seis primeros partidos en A Malata a no perder ninguno de los tres últimos. Es la dinámica que espera prolongar en el partido de esta tarde para, de esta forma, confirmarse como una escuadra que es cada vez más fiable.





De ahí que las ausencias no le afecten demasiado. Esta vez solo son dos los integrantes de la plantilla que no estarán en condiciones de jugar este partido, pero el Racing ha demostrado tener un fondo de armario suficiente como para hacer frente a cualquier tipo de imprevisto. Por eso, el once titular que salte hoy al campo para enfrentarse a la UD Logroñés será de plenas garantías como para luchar por los tres puntos y seguir mirando hacia arriba en la clasificación de cara a la segunda vuelta.





Solo a partir de entonces será el momento de empezar a mirar a los dos partidos que le esperan esta semana.