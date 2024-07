El Racing y la importancia de las pretemporadas

Completada la primera semana de pretemporada, el preparador físico del Racing, Luis Fandiño (A Coruña, 1978), hace balance de lo hecho hasta ahora y lo que esta fase supone. El encargado de poner a punto a los futbolistas que dirige Cristóbal Parralo explica los cambios vividos en los últimos tiempos en este aspecto y otros factores relacionados.

1 Tramo fundamental... pero con continuidad



“La pretemporada es un período fundamental... pero hay que mantenerse bien todo el año”, explica Luis Fandiño al hablar de lo que supone la puesta a punto para una campaña. El preparador físico racinguista, de hecho, comenta que “lo que se busca es llegar en las mejores condiciones al primer partido del camponato liguero –el 17 de agosto contra el Málaga–... pero no solo a nivel físico, sino también técnico, táctico, mental...”. De todas maneras, Fandiño insiste en que “de lo que se trata es de estar bien todo el año”.



2 Sumar sesiones pero sin caer lesionado



Que un futbolista no haga una buena pretemporada no quiere decir que su campaña no vaya a ser buena. “Eso es generalizar de más”, considera Fandiño, que explica que “de lo que se trata es de acumular sesiones de entrenamiento sin caer lesionado”. De ahí que el preparador físico de la escuadra de la ciudad naval comente que se han dado casos en los dos sentidos y apunte que “el hecho de que no hagas una buena pretemporada no vayas a hacer una buena campaña. De lo que se trata es de acumular sesiones de entrenamiento para poder estar bien”.

3 Un período que ha cambiado mucho



En los últimos años las pretemporadas han cambiado mucho... y lo seguirán haciendo. “Ya no es solo un trabajo físico”, recuerda Luis Fandiño, que concede que las primeras sesiones sí son distintas, porque los futbolistas tienen que ir adaptándose después de varias semanas parados a nivel de fútbol”. El preparador físico racinguista, además, desmonta algunas creencias sobre esta fase de puesta a punto. Por ejemplo, que “no se trata de llenar el tanque de gasolina... porque hay que mantener bien todo el año”. O que los picos de forma no existen, sobre todo en el fútbol.

4 Mantener el grupo, algo fundamental



Que en la plantilla racinguista sigan más de diez futbolistas de la temporada pasada facilita, y mucho, el trabajo de puesta a punto. “Es gente que ya conoce muchas de las dinámicas que tenemos y van integrando a los nuevos en ellas”, explica el preparador físico racinguista. Fandiño, de hecho, explica que “cuando vienes trabajando durante un tiempo con la gente, eso hace que los nuevos se vayan adaptando antes... Y encima tenemos un grupo de trabajo maravilloso, que eso es algo que facilita las cosas a la hora de hacer el trabajo de preparación de la liga.

5 Sin que se jueguen demasiados partidos



Por ahora los partidos de pretemporada que tiene concertados el Racing son cuatro –esta cifra podría aumentar en uno o dos–, algo que a Luis Fandiño satisface. “Para mí está muy bien, porque eso permite que tengas también sesiones para entrenar”, recuerda. El preparador físico racinguista, de hecho, estima que “a lo largo de la pretemporada realizaremos en torno a cuarenta sesiones de entrenamiento y los partidos que jueguemos nos permitirán ir dando progresivamente minutos a los futbolistas, porque aún no tenemos el número adecuado para competir”