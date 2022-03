El Racing de Ferrol viaja a Logroño sin Miguel Loureiro y Yago Taborda

El Racing de Ferrol ha iniciado en la mañana de este viernes el recorrido a La Rioja, donde este sábado se medirá a la Sociedad Deportiva Logroñés, con las bajas de Miguel Loureiro, que vio su quinta tarjeta amarilla en la última jornada, y de Yago Taborda, lesionado.





Así lo ha confirmado su entrenador, Cristóbal Parralo, en una rueda de prensa previa al comienzo del viaje. El duelo liguero de Primera RFEF arrancará a las 17:00 horas en el estadio de Las Gaunas, en Logroño.





El técnico ha afirmado que Fernando Pumar, ausente por molestias físicas en los últimos días, "ha entrenado con el equipo, ha mejorado" y está a su disposición para el encuentro. "Hemos podido trabajar con normalidad, estamos preparados y mañana el equipo va a dar la cara", ha señalado.





Sobre el rival, ha declarado que es "un equipo que tiene buenos jugadores", entre los que ha resaltado los "desequilibrantes" con que cuenta en sus bandas, su "gente arriba" o con la que cuenta "atrás con experiencia".





Parralo ha considerado que la Sociedad Deportiva Logroñés es un plantel "muy compensado" y ha valorado que va "a pelear hasta el final por meterse en el play off" de ascenso a Segunda División.





Para el preparador, "sería el mayor error" pensar en esa fase para optar a entrar en la categoría de plata. En este sentido, ha expresado que no "he visto relajación" en el vestuario y ha indicado que el que no "rinde no puede relajarse" por la competencia interna en la escuadra verde.





"No hay lugar a ningún tipo de relajación", ha matizado el entrenador, que ha reconocido que el Racing de Ferrol está "en una buena posición para afrontar estas jornadas que quedan".





Igualmente, ha puntualizado que no "quiero meter más presión de la que ya se genera" a sus jugadores.





Por último, ha eludido pronunciarse sobre la celebración en Galicia de la fase de ascenso a Segunda: "No quiero ni hablar de ese tema, vamos a clasificarnos y ya veremos".