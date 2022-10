Racing de Ferrol | Exhibición de autoridad

No tiene duda este Racing. La victoria con la que ayer selló su visita al campo de uno de los favoritos a luchar por el ascenso a Segunda, el Badajoz, confirma que es uno de los candidatos a estar arriba, muy arriba, en la tabla clasificatoria del grupo 1. A base de seguridad defensiva y eficacia en ataque, el equipo ferrolano consiguió un triunfo que supone un golpe encima de la mesa, una demostración de autoridad a los rivales con los que vaya a luchar en esta liga.



No se dejó sorprender el Racing en los primeros minutos como sí le había pasado siete días antes en Algeciras. Al contrario, el equipo ferrolano no tardó este vez en tomar el control el encuentro y, además, encontró antes de los diez minutos de juego el gol que le ponía por delante en el marcador en su primera llegada a la portería contraria. Fue a través de un centro, marca de la casa, de Heber Pena, que esta vez no encontró el remate de un compañero, sino el desesperado despeje de un rival que metió la pelota en su portería.



Confirmó este tanto el dominio de un Racing que minimizó a un Badajoz que durante muchos minutos de la primera patte ni se acercó a la portería defendida por Gazzaniga. En cambio, las llegadas de cuadro verde a la portería local eran sinónimo de peligro y en una de ellas Heber Pena se adentró en el área y fue derribado por su parte. El consiguiente penalti lo transformó Manu Justo para aumentar la renta visitante.



Destapó este gol los nervios de un Badajoz que su entrenador intentó atajar amagando a través de un triple cambio al poco de cumplirse la media hora de juego. Casualidad o no, este movimiento motivó la reacción de cuadro pacense, que demostró en los últimos minutos de la primera parte toda la intención y la intensidad que le había faltado, aunque no fue capaz de traducir ese empuje en el marcador del choque.

Intento



Realizó el Badajoz en el descanso los tres cambios que había anunciado en la primera parte. Eso, al menos, le permitió realizar su primer disparo sobre la portería racinguista –un lanzamiento de Zelu desde fuera del área que Gazzaniga detuvo sin problemas–, pero en realidad el decorado del partido no cambió demasiado. De hecho, los errores de la escuadra local, además de los riesgos que corrió, permitieron al cuadro verde disponer de ocasiones que, por ejemplo, Manu Justo estuvo a punto de aprovechar con un disparo que increíblemente se fue fuera.



A pesar de que el Badajoz buscaba un gol que la hicierse recuperar opciones, en realidad no cambió el decorado del partido a medida que fueron pasando los minutos. Incluso, la victoria se decantó más hacia el bando visitante cuando una falta del local José Mas cuando un futbolista del Racing, solo, se disponía a entrar en el área, le costó la expulsión que acabó por firmar la rendición de un cuadro pacense que ya empezaba a bajar los brazos.



Consistieron los veinte últimos minutos de partido, por eso, en dejar pasar el tiempo para llegar al final. Solo la relajación del Racing estuvo a punto de costarle un disgusto con una llegada del Badajoz cuando el tiempo reglamentario estaba a punto de cumplirse que Ferrón mandó fuera. Pero inmediatamente el cuadro verde respondió con otro error del rival que Luis Chacón aprovechó para marcar el tercer gol racinguista, que demuestra que sigue a un gran nivel.