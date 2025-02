El Racing de Ferrol, contra viento y marea

En el encuentro de la primera vuelta en el Nuevo Arcángel, el por aquel entonces Racing de Cristóbal Parralo buscaba un domingo de milagros en el campo andaluz. Era un 29 de septiembre y casi cinco meses después, los ahora dirigidos por Alejandro Menéndez siguen “rezando” para que llegue ese fenómeno en forma de tres puntos en A Malata –14.00 horas–.



Hacerse fuertes en casa se convierte en piedra angular del trabajo llevado a cabo por los verdes, con el preparador asturiano todavía probando piezas, conociendo lo que los suyos pueden dar y adaptándose a lo que, precisamente, estos le dan en cada sesión de trabajo.

Tras ganar ante el Levante, Menéndez repitió alineación inicial sin fortuna ante el Castellón, cambiando posteriormente ante el Mirandés –dando entrada a este once al goleador Luis Perea y al extremo Naïm–, si bien otra vez sin premio. El técnico, sin desvelar en esta ocasión tampoco sus planes, señaló a este respecto que “siempre tengo claro el equipo inicial. La alineación que pongo siempre es la mejor, por el aspecto táctico-técnico, también en el físico y mental. No a todos los jugadores les hace mella estar en esa situación y hay que manejar muchos aspectos para escoger. Los que salen mañana –por hoy– son los mejores. A partir de ahí, si no rindes pues hay otro detrás”, sentencia Menéndez, subrayando la condición de “más competitividad” ante el menor número de lesiones.



Una situación favorable para medir fuerzas ante un Córdoba de otro asturiano, Iván Ania, que parece tener la receta para doblegar, entre otros, a los conjuntos de la zona baja –en su salida más reciente se impuso al Tenerife (2-3)–. “Ha mejorado como visitante en la segunda vuelta. Es un equipo que ataca mejor que defiende”, comenta Menéndez, sobre una escuadra que, con las malas condiciones meteorológicas que se esperan para mañana, con lluvia y fuerte viento, no cree que vaya a cambiar su forma de juego en función de éstas.



“Ellos van a hacer exactamente lo mismo”, apunta el preparador. “Tuvieron la semana pasada un partido idéntico –Tenerife–, donde les salió bien. Ellos juegan a hacer un gol más y tienen nombres importantes con capacidad de centrar mucho y llegar bien. Entiendo que lo que está bien no se cambia”.

El desorden

Y mientras, en el otro lado, Ania, centrándose asimismo en una filosofía de partido a partido que también comparte Menéndez, que pone el foco en las segunda jugadas, en ganar esas recuperaciones para “estar más cómodos y seguros para afrontar el partido”, Un aspecto, en el que si bien coincide el preparador racinguista, “es un arma más y tenemos muchas más armas que esa”.



Lo principal para el entrenador en una situación sobradamente conocida por todos es no dejarse llevar por la ansiedad. “Todos los equipos que juegan con los de abajo, con esa necesidad de sumar, con esa idea de que el rival se tiene que desordenar. pero la nuestra es otra. Sea cual sea el resultado no desordenarnos”.

Un caos en el que no pueden volver a caer, en ningún caso, los ferrolanos que, de nuevo, se tendrán que medir no sólo a su rival, sino también a los elementos, en un vendaval en el que Menéndez espera contar con el apoyo de la grada. “Que intenten ayudar, porque los jugadores quieren. La única oportunidad de salir de esto es estar juntos”, sentencia.