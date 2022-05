Quique Fornos : “Estamos preparados para todo”

De los cinco futbolistas que Ferrolterra aporta al Racing, Quique Fornos (As Pontes, 1997) es uno de los más veteranos en la plantilla. En su cuarta temporada en el equipo ferrolano (la primera solo fueron un par de meses), el defensa pontés es el segundo central que más minutos ha jugado –por detrás de David Castro– gracias a la seguridad que imprime a la defensa racinguista. Es lo que espera seguir aportando en el playoff de ascenso que está a punto de llegar.









¿Para qué sirve el partido contra el DUX Internacional?

Para seguir compitiendo, para coger sensaciones, para que cada jugador llegue al playoff lo mejor posible... Y, sobre todo, para no cansarse de hacer buenos partidos, ganar y mantener la personalidad que tiene la plantilla y que el cuerpo técnico nos transfiere desde el primer día. ¿Si uno se cansa de ganar? Nunca. Si te cansas, estás fastidiado. Hay que tener más ambición que el rival, que es lo que te hace ir al playoff a ganar, ganar, volver a ganar... y conseguir así los objetivos.



¿A qué nivel de confianza llega el Racing el playoff?

A tope. Los resultados te dan confianza y, cuando te ves tercero al final de la liga regular, te das cuenta de que hay buen equipo, que se trabaja bien, que no somos inferiores a nadie y que estamos preparados para todo. Eso hace que la confianza suba y cada jugador la tiene que tener en sí mismo y en el de al lado, porque entre todos podemos hacer algo bonito.





¿Y en lo físico favorece que la plantilla sea grande para llegar bien al final de temporada?

Sí, es lo bueno que tiene. Hay mucha competencia, que en realidad te hace mejor, y permite al equipo no bajar el nivel. Todas las demarcaciones están bien cubiertas, el trabajo es estupendo entre quien entre. Llegamos al playoff con la mente y las piernas frescas... ¡y con muchas ganas!



¿Cómo lleva personalmente el no haber jugado demasiado en los últimas jornadas?

Se trata de mentalidad. Con la plantilla que tenemos es fastifiado jugar, porque hay mucha competencia, pero tienes que estar preparado para cuando te toque. El ‘mister’ decide y tú tienes que dar el 200% si estás en el campo; y si no, animar a tu compañero, que al final el premio es común, para todos.





¿Tiene preferencia en cuanto a rival para el playoff?

No, hasta ahora estuve centrado en el grupo 1 y del otro no vi demasiado. Sé que los rivales pueden ser muchos, pero toque el que toque estamos preparados para hacerle frente.





¿Y cree que el Racing será un rival respetado por el resto?

Estoy seguro que casi nadie quiere de rival al Racing: la dinámica en la que estamos es buena, defendemos bien y encajamos pocos goles, tenemos pegada arriba... Si ninguna duda somos un equipo que puede dar la campanada en el plaoyff de ascenso a Segunda.



¿Nota que el apoyo de la afición vada cada vez a más?

Todo lo que nos apoye la afición es de agradecer. Tanto si no tienes el día bueno y hay que remontar como si las cosas van bien, tener ese nexo de unión con la afición nos da la vida. A medida que se acerca el playoff se huele esa conexión y eso es muy importante para nosotros y para una ciudad como Ferrol tener el estadio lleno tiene que ser la leche.