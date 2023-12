Protagonismo local en Ourense y Culleredo

La cantera local tuvo el pasado fin de semana una destacada actuación en las dos citas de base disputadas con motivo de la celebración del Trofeo Abanca en pista en Ourense y de la fase zonal de campo a través en Culleredo.



En Acea de Ama tuvo lugar el sábado la cita de cross, en la que Atletismo Narón y Ferrol se repartieron las primeras posiciones locales. Así, en benjamín y alevín el triunfo fue para los naroneses Leo Peñas y Celia Ortigueira, mientras que infantil este primer lugar lo logró Carla Rioseco, del club ferrolano. Por entidades, la naronesa fue la mejor en alevín femenino y masculino y la ferrolana en infantil masculino. Otros lugares destacados fueron el oro y el bronce logrado por los benjamines del Narón y del Olympo pontés y el segundo y tercer lugar de estas mismas entidades en femenino.

Pista



El domingo tuvo lugar en Ourense la cita para sub 10, sub 12 y sub 14, con el Narón firmando una treintena de podios, entre los que destacaron seis oros. Así, en sub 14 estos fueron para Aldara Ríos –peso–, en sub 12 Sergio González –1.000– y en sub 10 subieron a lo más alto Brais Castiñeira –500–, Adrián Leonardo –1.000–Carla Piñeiro –50– y Claudia Lendoiro –peso–.