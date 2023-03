La progresión del Rugby Ferrol lo lleva a ser cuarto en Primera

Rugby Ferrol y Fendetestas pontés echaron el cierre el pasado fin de semana a unas buenas campañas en Primera y Segunda Autonómica, en las que los ajedrezados terminaron en la cuarta posición y los de la villa a un paso de la final tras ser terceros en la fase regular.

El equipo de A Malata tenía que ganar sí o sí en su último duelo del cuadro por el cuarto lugar a un Pontevedra que, asimismo, buscaba el triunfo que le diese esta posición. Esta situación se tradujo en un igualado y frenético choque en el campo ferrolano y que finalizó con un ajustado 17-12 para los de Mauro Álvarez. Con control del oval y del espacio, el Rugby Ferrol se hizo con la primera mitad en casa con un golpe de castigo y un ensayo para irse al descanso 10-0.

El Pontevedra mejoró su juego en el segundo tiempo pero se encontraba con una sólida defensa local. Sin embargo, tras una amarilla local, los visitantes firmaron un ensayo de castigo que apretaba el marcador (10-7). El Rugby Ferrol puso tierra de por medio (17-7), que recortaron los visitantes el el 65 (17-12), intentando en la recta final hacer el ensayo del empate que, en su caso, les valía para hacerse con el cuarto lugar. No fue así y los de Álvaro ocuparon este lugar.

Por su parte, el Fendetestas –que fue tercero en la fase regular– cedió en la semifinal de Segunda disputada en Lugo ante el Muralla. Los anfitriones se mostraron mucho más acertados para ganar 53-0.

Los sub 18 ajedrezados disputarán la final gallega ante el Vigo

El grupo ferrolano sub 18 se jugará de nuevo el título gallego ante el Kaleido Vigo –a principios de abril– después de imponerse por un abultado marcador a Os Ingleses de Vilagarcía (144-0) y finalizar segundos, por detrás, precisamente, de los olívicos. A un punto de los ferrolanos se quedó el Unión do Norte, a pesar de ganar 116-0 al Lalín. En sub 16, el Rugby Ferrol finalizó, al igual que los sénior, en la cuarta plaza tras ceder por 43-0 ante el Mareantes, mientras que el Unión es octavo al perder 26-36 con el Pontevedra. En sub 14, los ponteses cedieron también en su choque ante el CRAT (33-0).