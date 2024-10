Primera victoria de la temporada para el Somozas

La escuadra somocense supo estar a la altura, individual y colectivamente, en un sexto partido liguero que este sábado les reportaba sus primeros tres puntos. Lejos quedaba el accidentado duelo que se les escapó el pasado domingo; en Cantarrana se personaba un equipo centrado desde el primer momento, capaz de ocupar cómodamente el campo contrario y de “minimizar as capacidades no xogo directo do Viveiro”, como relató Stili, el preparador del Somozas.



El juego entre líneas en la banda derecha prometía acabar en tanto, pero hizo falta que se diese una situación de penalti para que Alejandro Ares estrenase el marcador en el minuto 33. Al cuadro local le costaba avanzar más allá de la última línea de defensa, y aunque el Somozas pareció dar signos de desorden al inicio del segundo tiempo, se recompuso hasta que una contra de Iñaki en solitario amarraba el marcador a su favor, media hora después del primer gol y sellando el resultado.



En sus pupilos vio Stili “un equipo moi vivo”, unido y generoso internamente, lo que se tradujo en una capacidad mejorada para protegerse, una idea a la que ahora toca “darlle continuidade”, afirmó.