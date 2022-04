Prado, Gómez y Diniz se suben al podio en el Autonómico

Las instalaciones del Hotel Scala en Padrón fueron sede durante casi diez días del Campeonato Autonómico sub 10, sub 12, sub 16 y absoluto, unas competiciones en las que los ajedrecistas locales participantes llevaron a cabo una buena actuación, regresando a casa con un botín de tres medallas, un oro y dos platas.



El título gallego llegó en la última de las competiciones dirimidas en tierras padronesas y de la mano de la WFM Inés Prado –Xadrez Rianxo–. La ferrolana consiguió no solo ser la mejor local en liza en esta prueba con casi un centenar de participantes, sino que esa octava plaza en la que acabó le dio el título femenino gallego. Prado sumó 5,5 puntos de ocho posibles, tras cinco victorias y un empate. Y si la WFM local fue la campeona, la segunda clasificada fue asimismo departamental, con Carmen López Graña en este lugar de plata. La integrante del Círculo Ferrolán firmó cuatro puntos en este campeonato, si bien terminó más retrasada que su paisana, ocupando la cuadragésimo cuarta posición. Otros resultados destacados de la delegación local fue el vigésimo primer lugar de Roque Bouza –CFX– o los puestos ocupados por Emilio González –Escola Ferrolá–, Juan Carlos Berdullas –Círculo Xadrez Narón–, Rufino Suárez –Escola Ferrolá– o Vicente López –Grupo Bazán–, terminando entre el trigésimo séptimo y el cuadragésimo quinto lugar, sumando entre 4,5 y 4 puntos.









Base





Previamente en estas instalaciones se habían repartido los podios en las citas sub 10 y sub 12, en las que el naronés Sergio Diniz fue el encargado de abrir el medallero local. El integrante del Círculo Xadrez Narón se hizo con un agridulce subcampeonato sub 12, ya que fue el desempate el que decidió las tres primeras plazas, con Diniz segundo con 6,5 puntos, al igual que el, a la postre, campeón Diego Ibañéz –Lucena– y Javier del Valle –Mos–. El naronés firmó cinco triunfos y tres tablas, precisamente dos ante sus acompañantes en el podio.



En esta misma cita, Martín Arzúa y Álvaro Vázquez –CFX– acabaron vigésimo segundo y vigésimo sexto, mientras que su compañero Pablo Ríos fue vigésimo primero en sub 10.