Del Pozo: “Vi a un equipo fuerte y con un grupo con el que hacer bien las cosas”

Tras su primer entrenamiento –eso sí, con formato “coronavírico”– con los que serán sus compañeros, al menos durante la próxima campaña y media, el madrileño David del Pozo quiso agradecer en su presentación la buena recepción vivida desde su llegada a Ferrol en la jornada del miércoles. “Ha sido una acogida muy calurosa”, apuntó Del Pozo, “y estoy deseando conocerlos a todos y poder disfrutar juntos”. Y es que el mediocentro llega justo en pleno confinamiento del algunos de los integrantes de vestuario, por lo que la presentación oficial con toda la plantilla tendrá que esperar un poco más.





Si bien, Del Pozo ya conoce a los que ahora son sus compañeros puesto que en las filas de su anterior equipo, el Albacete, se vieron las caras en la Copa –con triunfo para los manchegos–. “En la Copa me resultó un rival muy duro, y no lo digo porque ahora esté aquí”, comenta el futbolista, “nos costó mucho ganar y me gustaron mucho. Esa es una de las cosas por la que me decidí a venir. Vi a un equipo fuerte y con un grupo con el que se pueden hacer bien las cosas”:





Cualidades

Y es la llegada del madrileño a las filas de Racing fue rápida tras su salida del grupo albaceteño –”no dudé mucho en venir aquí”–, precisamente por, entre otras cosas, el poder haber medido fuerzas en el torneo del KO con el que ahora es su equipo , señalando además que “es un proyecto ambicioso, un gran club y estoy con muchas ganas e ilusión”:





Del Pozo estuvo acompañado durante su presentación oficial por José María Criado, presidente de la entidad verde, que señaló las “extraordinarias referencias” con las que llega, y esperando que “explotes y lo hagas aquí y si esto te sirve de catapulta para metas mayores”. Entre las cualidades a destacar del nuevo fichaje del Racing, además de su proyección, el mismo jugador apunta a que lo más destacable de su juego es que “me gusta estar en la salida del balón, pero también me gusta tener llegada. Creo que tengo un buen desplazamiento en largo y me caracterizo por ser un chico trabajador y con muchas ganas”.





Una cualidades que Del Pozo podría desplegar ya este domingo en el duelo ante el Badajoz, para el que se siente preparado –”he entrenado hoy -por ayer- y si el míster lo cree oportuno, vamos a Badajoz a intentar sacar los tres puntos de allí”.