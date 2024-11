Pery abandona la disciplina de un Galicia de Mugardos que ya busca sustituto

Pedro López, Pery, ya no se sentará en el banquillo del Galicia de Mugardos, al menos esta temporada. El entrenador presentó su dimisión a la directiva del club de la villa, comunicando este que aceptaba la marcha del técnico. “Desde o clube queremos agradecer o seu indubidable compromiso e dedicación, así como desexarlle toda a sorte do mundo no seu futuro”, señalaban desde la entidad sobre la baja del preparador. Hasta la llegada de un nuevo entrenador, la formación mugardesa estará a cargo del segundo técnico, Zurzi, así como del preparador físico José Veiga.

Mal inicio

Pery llegó a las filas mugardesas esta campaña, en sustitución de un Stili que puso rumbo al Somozas, para hacerse cargo del primer equipo. Si bien, el conjunto de la villa, tras diez encuentros disputados no encuentra todavía el buen camino en el grupo uno de Preferente. El equipo local cedió en la pasada jornada por 2-1 ante el Órdenes, en la que fue su séptima derrota de la competición, en la que suma sólo un triunfo –ante el Pol– y dos empates –en el derbi ante O Val y en casa del San Tirso–. Unos resultados que los colocan en plazas de descenso.