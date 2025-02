O Parrulo rompe el muro pepinero

O Parrulo consigue una gran victoria ante el Leganés (4-2) ante el que mostró su versión más eficaz en ataque y la más trabajadora cuando los pepineros atacaron con cinco jugadores.



Ya había avisado Gerard Casas en la previa de que se iban a encontrar un equipo muy encerrado, por lo que tenían que aprovechar al máximo las oportunidades de estrategia. Fue casi una promoción porque, en la primera, Rubén Orzáez colgó un balón perfecto al seguno palo para que Gonzalo Santa Cruz empalase el balón y perforase la meta rival. Un gran comienzo que pudo ser mejor si en la jugada siguiente Morgato hubiese estado más acertado en una contra.



A pesar de ese fallo, el conjunto ferrolano estaba muy bien plantado en la pista. No dejó ninguna oportunidad a un Leganés que era un mar de dudas. Ni variando el sistema ni presionando más arriba fueron capaces de acercarse a la portería defendida por Mati Starna.



Tras unos minutos de tanteo, Gonzalo estuvo a punto de marcar el segundo del partido en otro saque de esquina. Sin embargo, en esta ocasión la fortuna le fue esquiva, ya que el palo se interpuso en su camino. Con todo, eso no rebajó los ánimos de un O Parrulo que siguió avasallando a su rival con puño de hierro.



Lo único que fallaba era que la ventaja era muy corta para tal dominio. Algo que preocupaba al técnico local. Sin embargo, nada más empezar la segunda mitad, Nico Rosa se encargó de tranquilizarlo. El argentino consiguió rematar, haciendo un escorzo, una gran jugada individual de Novoa.



Este tanto dolió mucho al cuadro pepinero, que apenas un minuto después estuvo a punto de encajar otro gol idéntico. Tras una bronca de su entrenador, el Leganés despertó. Pero pronto se llevó un nuevo golpe de realidad, ya que, tras una buena presión, robó Gonzalo, que se la cedió a Iván Rumbo para poner el 3-0.



Sin nada que perder, el conjunto madrileño se lanzó con todo al ataque, mientras que los ferrolanos comenzaron a exhibir su fortaleza defensiva. Ante la imposibilidad de romper el muro local, Álvaro Breña optó por jugar con uno más. Y le funcionó en la primera jugada, ya que Miguel logró colarse por el segundo palo para poner el 3-1.

En el segundo ataque, estuvieron a punto de volver a marcar, pero Rubén Orzáez cortó en el último instante y en el despeje estuvo a punto de anotar. Eso, aunque metió el miedo en el cuerpo al Leganés, no provocó que renunciasen al portero-jugador. Volvió a avisar y a fallar Mati Starna, pero no así Nico Rosa. El argentino aprovechó un pase de su guardameta para sentenciar el encuentro. De nada sirvió ya el tanto de Guille porque no hubo tiempo para más.