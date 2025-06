O Parrulo Ferrol y el Málaga Ciudad Redonda se citan este domingo

Con la resaca emocional de haberse clasificado para la final por el ascenso, O Parrulo Ferrol y Málaga Ciudad Redonda ya saben cuando será el primer enfrentamiento por subir a Primera División. De acuerdo con la Federación Española, ambos clubes está citados este domingo a las 17.30 horas en A Malata para comenzar un combate en el que no habrá cuartel.

Los ferrolanos, que tendrán el factor cancha por haber quedado en una mejor posición que sus rivales, tratarán de hacer valer el apoyo de su público como demostraron ayer ante El Ejido. Equipo y afición fueron uno y lograron una meta que parecía inalcanzable a principio de la temporada cuando llegaron a estar en los puestos de descenso. Con todo, a base de mucho trabajo y de innumerables charlas, los de Gerard Casas lograron darle la vuelta a la situación.

"La unión que hay entre los jugadores es brutal. No hay malas caras, no se señalan y no se culpan. Lo que sí que hacen muchas veces es levantar la mano y disculparse, a veces no teniendo la culpa. Eso hace que salga quien salga rinda muy bien", indicó el técnico catalán al terminar el partido sobre una de las claves de la victoria y conseguir darle la vuelta a la situación.

Enfrente estará el Málaga, que también llega en un momento de forma muy bueno. Eso les ayudó a eliminar al Family Cash Alzira, el gran favorito para ascender, tras tres partidos muy intensos que se decidieron al final. De hecho, en el primero de ellos se fueron hasta la prórroga, donde el Alzira se impuso por 4-2. En el segundo choque, los malagueños vencieron por 2-1, mientras que ayer, tras mucha incertidumbre y una suspensión por el medio, ganaron los visitantes en Carrique por 2-3.

Al igual que pasó en esta ronda, la final se disputará al mejor de tres. El primer partido será este domingo a las 17.30 horas en A Malata, mientras que el segundo se disputará el 14 o 15 de junio en tierras malacitanas. En caso de necesitar un tercer duelo para desempatar, volverá a ser en A Malata el martes 17 de junio.

En cualquier caso, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y el club esperan que el pabellón ferrolano se pueda llenar y que lo que se vivió contra El Ejido, fuese sólo una prueba de lo que se verá este domingo.