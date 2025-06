O Parrulo Ferrol despluma a El Ejido Futsal

O Parrulo Ferrol ya está a las puertas del ascenso. El equipo de la ciudad naval resolvió con goleada (6-0) el tercer y definitivo partido de la serie que lo enfrentó a El Ejido Futsal y se jugará a partir del sábado la posibilidad de volver a jugar en Primera División. Fue el premio a un encuentro en el que, además de ser superior, vio cómo todo le salía de cara mientras que a su rival todo le iba en contra de lo que pretendía.



El partido tuvo la tensión que se espera de un compromiso de esta estirpe. Y O Parrulo Ferrol lo empezó con la intención de ser el dominador del juego. Así se produjeron sus primeras llegadas a la portería rival que, sin embargo, no llegaron a suponer un peligro auténtico para su rival, que poco a poco fue encontrando su lugar en la cancha. Tanto que un error de Santa Cruz a la hora de intentar cortar la pelota se tradujo en un penalti que, sin embargo, Pope no acertó a convertir ante el recién entrado Dennis Berthod para hacer que el marcador siguiese igualado.



El fallo del penalti revitalizó a O Parrulo Ferrol, que durante unos minutos sometió a un rival que, por contra, pareció acusar el golpe. Novoa, Santa Cruz y Domingos protagonizaron situaciones que se quedaron cerca de finalizar en gol, pero lo que realmente consiguió este empuje es que El Ejido Futsal tuviese que pedir un tiempo muerto para parar el partido, porque este se le estaba yendo de los manos



El parón permitió a la escuadra andaluza recomponerse y meter el encuentro en una dinámica de igualdad en la que las llegadas a cualquiera de las dos porterías empezaron a ser mucho más escasas. Así que solo un error o una acción brillante podía desequilibrar el marcador y esta llegó en una acción de Novoa, cuyo pase fue remachado al fondo de las mallas por Diogo. Y sin casi tiempo para celebrarlo, Santa Cruz materializó otras de las llegadas “parrulas” para encarrilar la victoria local.



Para O Parrulo Ferrol, sin embargo, eso no era suficiente. Al contrario, el equipo ferrolano siguió oliendo sangre en la debilidad del rival y consiguió antes del descanso un tercer tanto que, además, llegó acompañada de la quinta falta de la escuadra visitante, aunque este circunstancia o no llegó a afectar antes de llegar el descanso.

Dinámica

Estaba por ver tras el descanso si, con el partido muy decantado en favor de O Parrulo Ferrol, El Ejido Futsal ofrecía indicios de creer en la remontada o si, por contra, se daba por vencido. Y, a pesar de que el cuadro andaluz no dejó de intentarlo, su rival estaba en modo arrollador y amplió su renta con otro tanto de Santa Cruz que pareció finiquitar el encuentro... hasta que a los pocos segundos Diogo lo confirmó con otro tanto.



Quedaba más de un cuarto de hora para el final del partido y El Ejido Futsal se vio obligado a recurrir al juego de cinco, con el riesgo que eso supone. De hecho, sus primeros ataques en superioridad finalizaron en en unas pérdidas que permitieron al equipo ferrolano montar unas contras que, aunque no llegaron a traducirse en gol, sí le costaron al cuadro visitante la expulsión de Beto, aunque al menos O Parrulo Ferrol no fue capaz de aprovechar la superioridad de que dispuso para marcar, aunque en realidad eso no le hacía falta en vista de cómo estaba el marcador.



El Ejido Futsal no dejó de intentarlo con el juego de cinco y, a pesar de construir bien sus ataques, a la hora de finalizarlos siempre le faltaba algo. Enfrente, cada vez que O Parrulo Ferrol recuperaba la pelota el peligro era evidente, como sucedió con el tanto con el que Turbi elevó al casillero local la media docena de goles cuando todavía quedaban muchos minutos para el final del duelo.



Así que el tramo final le sirvió a O Parrulo Ferrol para disfrutar y empezar a pensar en la eliminatoria en la que se va a jugar la posibilidad de dar el salto a la máxima categoría nacional. En cambio, para su rival los compases finales del enfrentamiento fueron una auténtica tortura que no solo no le sirvieron para estrenar su marcador, sino para observar con impotencia cómo su rival y ponía fin a su temporada.

