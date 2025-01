O Parrulo busca su primera victoria del año

Después de la dura derrota de la semana pasada ante un rival directo como el Martorell (5-3), O Parrulo espera conseguir su primera victoria del año ante un Unión África Ceutí que acecha a los ferrolanos en la clasificación (20.00 horas).



El cuadro de Gerard Casas afronta este encuentro como una final por la cercanía de su rival, ya que apenas están separados por dos puntos. “El partido es una final porque tenemos la oportunidad de estar a cinco y tenemos que tomarnos este partido de manera muy seria”, apuntó Turbi.



De igual manera, piensa su entrenador, que hizo hincapié en conseguir una victoria, aunque el equipo no juegue al nivel de siempre. “Hay que sumar los tres puntos como sea y hacer lo que haga falta para lograrlo. Da igual que sea un partido feo porque necesitamos ganar sí o sí”, señaló el técnico que acabó muy enfadado con sus hombres por haber regalado tanto ante Martorell.



“Estuvimos mal de verdad, me fui bastante cabreado. Hemos estado trabajando en minimizar errores. No podemos regalar goles. Todo el equipo es consciente de que si no triunfamos, nos metemos en un lío”, aseguró.



Con todo, para este partido Gerard Casas no podrá contar con tres hombres muy importantes: Nico Rosa, Mati Starna y Keita, ya que están citados con sus respectivas selecciones. Aun así, el preparador no quiere que eso sirva de excusa si pierde. “Es cierto que nos faltan esos tres jugadores, pero hemos adaptado cosas y posiciones para no echarlos de menos. Hay plantilla suficiente para ganar”, sentenció.



Enfrente estará un UA Ceutí que se ha reforzado bien y que venció en la ida gracias a tener jugadores con mucha calidad. No obstante, O Parrulo confía en revertir la situación y sumar tres puntos muy valiosos.