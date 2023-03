O Parrulo busca ante el Noia el pase a la final de la Copa Galicia

O Parrulo y Noia Portus Apóstuli, finalistas de la pasada edición de la Copa Galicia, se miden esta tarde –20.30 horas, A Malata– por una plaza en el encuentro que decidirá el título de 2023, el próximo 17 de mayo.



El hecho de que el próximo fin de semana no haya jornada de liga, ni en Primera –donde juegan los visitantes– ni en Segunda, y que, por lo tanto, los técnicos no tengan que dosificar los esfuerzos de sus plantillas, le da un plus al partido de esta tarde.



El equipo que prepara Juanma Marrube quiere “vengarse” de la final de la temporada pasada, en la que los ferrolanos, entonces dirigidos por Óscar Vigo, cayeron en la tanda de penaltis tras finalizar con empate a tres los 40 minutos reglamentarios.



El Noia, como recordaba Marrube, “que está haciendo una gran temporada” en la máxima categoría. De hecho, ahora mismo está en la octava posición, lo que le permitiría, de acabar así, disputar el playoffs por el título.



Para este choque, los abonados podrán retirar has dos entradas al precio reducido de cinco euros, mientras que los que no sean socios deberá pagar 10 si tienen 16 años o más, la mitad si tiene entre seis y 15, y será gratis para los menores de esa edad. La taquilla abrirá una hora antes del inicio del encuentro, a las 19.30 horas.