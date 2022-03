O Parrulo afronta un partido difícil en la cancha del Peñíscola

Sin apenas tiempo para recuperarse de la última derrota en A Malata, O Parrulo disputa hoy ante el Peñíscola –20.00 horas, pabellón municipal– uno de los partidos más difíciles de la temporada, aplazado en su momento por casos de Covid-19. Es el valenciano un conjunto armado para ascender, aunque la irregularidad en diferentes fases de la temporada lo ha alejado de un primer puesto que tiene garantizado el Noia Portus Apostoli. El objetivo es, por tanto, la segunda plaza, que les daría ventaja –el factor cancha– en el playoff para tratar de subir a Primera.



La escuadra ferrolana, por su parte, necesita también puntuar. Ha perdido sus tres últimos partidos, pese a merecer más, y continúa en los puestos de descenso a Segunda División B, a tres puntos de la salvación, lugar que ocupa el Móstoles, próximo rival, también a domicilio, de los de Óscar Vigo, que hoy no podrá dirigir a sus pupilos por motivos personales.



Su mano derecha, Suso Rey, señalaba ayer que, pese a los últimos resultados, el cuadro de la ciudad naval llega al encuentro de esta tarde ante el Peñíscola “concentrado y motivado”, consciente, explicó, de la importancia de “sumar” porque “lo necesitamos”.









“Concentración”





El segundo entrenador de O Parrulo reconoce la dificultad que entraña un choque como el de esta tarde, puesto que, aunque de cara a otros objetivos, el conjunto valenciano también necesita dar un acelerón en este último tramo de la temporada y no perder más puntos en su cancha. Hasta ahora, solo dos equipos –Antequera y Talavera– han sido capaces de ganar allí.



Con todo, Rey tiene claro que el partido “hay que jugarlo” y que será clave “no precipitarnos para no permitir que dispongan de ocasiones fáciles”. Para ello será imprescindible, explica, que el nivel de concentración de sus jugadores “sea el máximo” y, además, “intentar aprovechar todas las ocasiones que tengamos”, puesto que es la falta de puntería en la finalización uno de los motivos más importantes que han llevado al cuadro parrulista a perder los últimos encuentros.



No obstante, el técnico ferrolano asegura que la plantilla está “mentalizada” y que es “perfectamente consciente de que nos jugamos mucho” y, además, adelanta que está convencido de que el equipo “va a responder”.