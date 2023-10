Parralo: “Hubiese sido injusto perder este partido”

El preparador racinguista pasó por prácticamente todos los estados de ánimo en un duelo ante el Cartagena en el que la primera derrota en A Malata en este 2023 se veía demasiado cerca. El técnico verde manifestaba su descontento “con el inicio de partido, donde hemos entrado al campo muy blandos, con poca tensión competitiva”, analizaba Parralo tras el duelo, “hemos dejado que ellos tuvieron posesiones y a partir de la jugada del penalti el equipo ha dado un paso adelante, se ha dado cuenta de que de esa manera no podíamos llegar a ningún lado y hemos empezado a hacer el fútbol que tenemos”.



Un inicio de remontada en una segunda parte en que el conjunto verde jugó muchos minutos, como indica el propio preparador, en campo contrario y al final “llegó el gol, porque creo que era una injusticia que hubiéramos perdido este partido”, confiesa el entrenador. Un tanto anotado por un Álvaro Vadillo que abría así su cuenta anotadora así como sus primeros minutos en A Malata. “No llegó en la forma física necesaria, pero con ritmo de competición... vamos a ver si poco a poco va demostrando el nivel que todos pensamos que tiene”, añadía el entrenador racinguista.



Una recta final a la que el Racing llegó con la visión de que “era posible ganar, que el rival se estaba defendiendo. El equipo no ha dejado de creer hasta el final”, analizaba Parralo, “y cuando ha empatado aún quedaba algo de tiempo y hemos intentado ir a por el partido”. Y es que con nada que perder y mucho por ganar el grupo verde se fue con todo arriba y llegó el ansiado empate en un encuentro en el que a los locales les faltó por momentos su habitual chispa en la, hasta ahora, semana más exigente de la competición. “No sé si ha sido cansancio físico o qué pero esos primeros minutos no me han gustado y a un equipo que viene con la necesidad que venía el Cartagena no le puedes dar pie a que puedan sentirse cómodos”, añadía, “pero ha habido un equipo con mucha alma que ha sabido rectificar y pelear”.