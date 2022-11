Parralo: “Hemos querido hacer la guerra por nuestra cuenta”

El preparador del Racing se mostró “disgustado y triste”, como siempre que no se gana. “Teníamos ilusión de conseguir los tres puntos, pero no ha podido ser”, señalaba al tiempo que analizaba el juego de su formación en un encuentro ante el Unionistas en el que “ha habido fases. Yo creo que el equipo salió bien al partido, teníamos muy reciente la derrota del Fuenlabrada, que también se nos puso por delante”, declaró el técnico tras la que fue el segundo traspié consecutivo de los suyos y el tercer choque sin ganar.



“Ha habido fases del partido en las que hemos querido hacer la guerra por nuestra cuenta”, señaló Parralo al término del choque “y no hemos trabajado en equipo para darle la vuelta al marcador. Aun así tuvimos ocasiones para no perder, pero si queremos ganar los partidos tenemos que hacer mucho más. El entrenador local analizó las dos únicas derrotas sumadas por los suyos hasta la fecha, casualmente de manera consecutiva, comentando que “el equipo la semana pasada mereció mucho más, esta semana ha habido un rival que ha competido muy bien, que se ha puesto por delante y no hemos tenido esa eficacia para meternos otra vez en el partido”, comentaba el entrenador al término del duelo, añadiendo que “hay que seguir trabajando, corregir esos errores y seguir creciendo. Creo que ni antes éramos unos fenómenos ni ahora somos malos. Sabíamos que mantener el ritmo inicial era muy complicado y ahora intentar volver a la senda de resultados positivos”. Parralo quiso hacer hincapié de nuevo en lo complicado de esta competición y tampoco quiso hacer valoraciones sobre el posible penalti a Heber, y “si no han considerado pitarlo tenemos que aceptarlo y pensar ya en el siguiente, levantarnos y trabajar duro”.



Para el preparador, las bajas sufridas por su equipo en las últimas horas “no son excusa. Somos una plantilla, tenemos que mejorar, seguir creciendo y pensar que esa exigencia va a ser cada semana. No podemos pensar que por haber hecho un buen arranque ya está todo hecho”, sentenciaba.