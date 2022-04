Parralo: ”Estoy contento porque hemos buscado la victoria”

El entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, expresó su satisfacción por el trabajo y la “ambición” del equipo para “buscar la victoria hasta el final” y, por eso, reconoció que el vestuario estaba “fastidiado porque creemos que hemos podido conseguir los tres puntos”.



El técnico de la escuadra verde apuntó que sus jugadores “han tenido el control, aunque sin demasiadas ocasiones, pero tampoco hemos sufrido” ante un rival que “siempre genera y al que hoy no le hemos dejado crear situaciones”. “Hemos sido fieles a nuestra idea de elaborar el juego desde atrás. Quizás nos haya faltado un poco más de acierto para redondear el partido que hemos realizado”, dijo.



Pese a asegurar que cree que el resultado “es corto”, no quiso hablar de justicia. “No se trata de si es o no justo, sino de quién acierta, y al final los dos hemos marcado un gol”, explicó. Con todo, incidió en que la sensación es que se pudieron lograr la victoria que les habría dado “un colchón” atendiendo a los resultados de la jornada. “Lo importante es que el equipo ha dado la cara y ha peleado hasta el final, ha buscado la victoria y no tengo nada que reprocharle”, afirmó.



Así, tras una fase más igualada, a raíz del empate calagurritano de penalti el Racing volvió a hacerse dueño del partido los últimos veinte minutos. “Hemos tenido alguna ocasión clara que no hemos podido finalizar”, señaló. “Hemos llegado hasta el último tercio con bastante claridad y quizás hemos fallado en el último pase”, aunque destacó la capacidad de sus jugadores de “recomponerse” tras encajar el empate para “acabar metiendo al rival en su área: ahí se ve la ambición del equipo, las ganas y estoy muy contento con su trabajo, pero triste porque creo que es un premio corto para lo que han hecho en el campo”.



Con tres puntos de ventaja sobre el sexto clasificado, Parralo apuntó que “somos ambiciosos y queremos quedar lo más arriba posible”, pero recordó la dificultad de la categoría, “con 14 o 15 equipos que pueden pelear por meterse en el playoff”, subrayó.