Parralo: “Estos puntos eran muy importantes para ganar confianza”

La racha de cinco partidos sin ganar llegó a su fin y el técnico del Racing, Cristóbal Parralo, afirmó que la victoria en Pontevedra “nos hacía falta para volver a recuperar la confianza y seguir creyendo en lo que hacemos. Era muy importante y la hemos conseguido”.



En su análisis del partido, el preparador explicó que en la primera parte “hemos sido superiores”, pero reconoció que la segunda era “una moneda al aire porque si ellos marcaban, se metían en el partido, y si nosotros hacíamos el tercero, sentenciábamos”. En ese sentido, recordó que “cuando tienes el marcador favorable tienes que ser más consistente y contundente para no sufrir”. Así, por primera vez desde la victoria en Ceuta –16 de octubre–, su equipo no encajó gol. “Es importante”, apuntó, aunque advirtió de que “en la segunda parte nos han generado alguna ocasión, así que hay que seguir trabajando y mejorando”.

Parralo incidió en el aspecto anímico, cuya mejoría con estos tres puntos es clave para afrontar lo inmediato: Linares y Deportivo. “Llevábamos una racha en la que perdimos partidos que no deberíamos haber perdido, en la que habíamos jugado bien y, sin embargo, no conseguimos ganar, y eso al final va mermando la confianza”, expuso. Así, añadió, “espero que los puntos nos sirvan para ir recuperando la confianza y ser el equipo que somos”.

A la afición

El técnico del Racing quiso subrayar la importancia de “estar unidos y superar las adversidades” en los momentos “duros y difíciles que se producen durante una temporada” y por ello celebró que “hoy, sin llegar a ser brillantes, hemos tenido el orgullo para competir y ganar el partido”.



La victoria lleva además doble dedicatoria: una, “a los compañeros lesionados”, y otra, “a la afición que nos ha acompañado y apoyado”. Por último, tuvo unas palabras para Pep Caballé, que volvió a jugar tras más de 15 meses: “Se lo merece porque es un compañero excelente y trabaja como el que más”.