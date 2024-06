Oro sénior y sub 23 de la remera Candela Martínez en el Autonómico

La campaña autonómica de remo olímpico terminó en las aguas de Castrelo do Miño y lo hizo tanto con cantidad como con calidad de las embarcaciones del Remo Cedeira y del San Felipe Ferrol –también estuvo en liza el Club do Mar de Mugardos, si bien no logró alcanzar el podio en esta ocasión–.

Las entidades cedeiresa y ferrolana sumaron casi una veintena de metales, tanto de la mano de sus deportistas internacionales como de sus futuros relevos. Así, precisamente, las integrantes de la selección española Candela Martínez y Raquel Rodríguez se hicieron con el doblete sub 23 de skiff para Cedeira, con victoria asimismo de Martínez en la regata absoluta y con su compañera en la posición de bronce.

Un doblete local que también consiguieron los ferrolanos Luis Miguel Escourido y Andrés Peña Blanco y los cedeireses Iván González y Bruno López Torres, los mejores en la cita de dos sin absoluto. Estos mismos remeros formaron asimismo en el cuatro sin, en el que repitieron posiciones, completando estos botes Marcos Peña y Ángel Saavedra, para el San Felipe, y Agustín González y Iago Ortiz, para el Cedeira.

El club de la ciudad naval siguió sumando oros absolutos de la mano de su cuatro sin –Daniela Soto, Lara y Ainhoa Varela e Irene Fraguela– y de sus dos ocho, femenino –Emma Vázquez, Malena Barro, Fraguela, Cristina González, Ana Herrero, Cristina Rodríguez, Soto, Ainhoa Varela y Feli Rodríguez– y masculino –Saavedra, Andrés y Marcos Peña, Escourido, Diego Barcia, Alejandro Requeijo, José Ángel Jarama, Esteban Riveiro y Rodríguez–. Un triunfo que también lograron el doble scull y el dos sin femenino ferrolano.



Foto de la delegación del San Felipe Ferrol / Cedida



Cantera

En las restantes pruebas de base, doblete juvenil ferrolano con Gabriel Álvarez y Barcia y las hermanas Varela. Sus compañeras Sabela Bastida, María Coello, Vega Fernández y Julieta Filgueira se proclamaron subcampeonas gallegas en cuatro scull cadete –sobre 1.500 metros–, mientras que en las citas individuales los podios fueron cedeireses, gracias las terceras plazas de Lucía Bellas y Marcos Casal en las regatas cadetes. La próxima semana será el turno para las categorías alevín, infantil y de veteranos, asimismo en Ourense.