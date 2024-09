Nueva edición de la Carrera Nocturna Corre por Ferrol

La prueba popular tendrá lugar el próximo sábado 14 a partir de las 22.00 horas y se enmarcará en el X Circuito Provincial de carreras populares. El recorrido, con salida y meta en las proximidades de la plaza de Armas, será de 5 kilómetros y discurrirá por varias localizaciones icónicas del casco urbano.



La carrera se estructurará en diez categorías: desde la sub 10, para los nacidos en 2015 – los más jóvenes comenzarán a correr antes–, hasta máster 4, para participantes nacidos antes del año 1964. A mayores, se organizan otras cinco categorías no oficiales de la FGA: sub 8, peques, silla de ruedas, “handbike” e invidentes. Serán premiadas las tres primeras personas clasificadas de cada categoría absoluta e menores.



El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el miércoles 11, y la gestión podrá realizarse a través de la página web de Carreiras Galegas.