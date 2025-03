Nico Astigarrabía, nadador del Marina Ferrol: "Quería ganar en todas las pruebas del Campeonato de España"

Sin miedo y sin dudas, Nico Astigarrabía Rodríguez –Marina Ferrol– se lanzó un día con cuatro años a la piscina. Sin aviso, sin manguitos. Una lámina de agua en la que estaba su padre Gori y desde ese momento este elemento se ha convertido en su segunda casa, en su hábitat natural y en el que viene de cosechar otro título nacional –100 metros– y dos subcampeonatos en la modalidad de braza –50 y 200– en Pontevedra.



Este alumno de 14 años del Tirso de Molina, que figura en el ranking europeo de su edad como sexto clasificado en el hectómetro y undécimo en la distancia más corta y en la más larga, no regresó del todo satisfecho con estas tres preseas estatales –un palmarés que casi repitió respecto a la cita estival, en la que el único cambio fue el bronce en 200–, ya que como él mismo señala “quería ganar en todas las pruebas. No me gustaron mucho mis marcas, mis expectativas eran más altas”.

Si bien este, por así llamarlo, traspié espolea todavía más a un Astigarrabía al que queda claro que no le gusta perder. “Voy a entrenar bastante más y mejor. Y así ya digo que este nadador ya no me pueda ganar el año que viene”, sentencia el deportista ferrolano. Y en ese camino está. Y es que Nico ha crecido en centímetros desde ese Campeonato de España disputado en Sabadell, y ha bajado en segundos.



Así lo hizo saber en la competición infantil de invierno en Pontevedra, recortando los cuatro segundos con los que hace unos meses le había ganado Luis Anaya en los 200 a menos de uno –en un año ha rebajado su registro en ocho segundos– y quedándose a décimas de darle caza en los 50. Una ventaja que Astigarrabía tiene claro de donde viene.

“Tengo que mejorar en la salida y en los virajes”, señala el joven nadador local, que se puso manos a la obra pocas horas después de finalizar este exitoso Campeonato de España. “El domingo cuando llegamos le pregunté si el lunes iba a ir a entrenar o iba a descansar y me dijo que iba a entrenar, que tenía que trabajar salida y virajes”, relata su padre.



El menor de la familia escucha atentamente tanto a su progenitor como a su hermano mayor, Eneko, varias veces campeón gallego y también con presencias en citas nacionales –ahora “sólo” echando una mano al equipo en citas ligueras– y gracias a su mayor experiencia, y al duro trabajo de Nico, estas cifras se han ido reduciendo hasta, por ejemplo, batir una mejor marca gallega de 100 metros en 15 años que estaba en poder de otro local, Joaquín Abascal, desde 2001 –el pasado año ya le había “robado” la de 14 años en piscina de 50–.



El triple medallista estatal puso en práctica en Pontevedra uno de los sabios consejos de su hermano, centrarse en un inicio rápido. “Me decía que era un cagón”, cuenta entre risas, “porque antes salía muy lento. Yo tenía en la cabeza que si salía muy lento no me cansaba y así volvía muchísimo más rápido. Y al final nunca me salía. Me decía que tenía que salir muchísimo más rápido y lo conseguí”. “Funcionó en el Nacional, salió valiente”, añadía su padre. Y tanto que funcionó.





Del sofá ¿a Europa?

Nico se ha acostumbrado ya a las multitudes que traen aparejadas estas citas nacionales, tanto fuera como dentro del agua –”al principio me agobiaba un poco”, confiesa– y sus miras apuntan ya a citas internacionales. Y es que gran parte de la frustración con la que terminó su concurso en el Nacional fue porque esta era una cita clave para acudir al Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) en julio.

Una prueba a la que todavía podría ir, ya que ningún bracista cumplió las exigentes marcas exigidas por la Federación Española, por lo queda por ver lo que sucede hasta junio y si el ente opta por dejar vacías estas plazas o llevar a los mejores, entre los que estaría el del Marina. “No tengo el tiempo que piden, pero creo, espero, que estaría en la final A”, comenta el local, con el actual ranking europeo en la mano.



El nadador ferrolano se estrenaría así con el combinado estatal, si bien Astigarrabía ya sabe lo que es trabajar a las órdenes de la RFEN. El local fue uno de los llamados por la federación para participar en una concentración infantil el pasado mes de diciembre en el CAR de San Cugat. Una experiencia “que estuvo bastante bien, aunque el agua estaba muy fría y no molaba nada”, cuenta riéndose, y la que “me ayudó bastante para la técnica de salidas”.

Un primer paso en una carrera en la natación que, sin duda, quiere continuar –”si me sale bien y consigo ser un buen nadador, perfecto”–, con los Juegos Olímpicos asomando también en una animada conversación entre él y su padre. Si bien, primero, Nico tantea sus próximos pasos que podrían ser en el CGTD pontevedrés, un CAR o lugares más alejados como Inglaterra o Estados Unidos. Las conversaciones familiares están en marcha, entrando en juego unos estudios que le van “menos bien” a Nico que en la piscina.



Sin embargo, pocas cosas parecen imposibles para un deportista que aprendió a nadar a mariposa en el sofá de su casa –sí, en el sofá– siguiendo las instrucciones de su hermano, compitiendo en una primera prueba promesa que, recuerda claramente su padre Gori, ganó ya con agallas su vástago.

Liga Galega de clubes: “Quiero hacer la mínima de 1.500”

Nico y sus compañeros ejercen mañana de anfitriones en Caranza en la última cita preliminar de la Liga Galega de clubes, en Segunda –con Náutico de Narón y con Natación Ferrol en División de Honor–. Una prueba en la que el local se ha propuesto un nuevo reto: conseguir la mínima para ir al Estatal para unos desconocidos 1.500 libre –una distancia que prefiere, sin duda, a la modalidad de mariposa–. “Tengo expectativas, pero tampoco altas”, señala riendo.