Ni una pega a Parralo, los números de la plantilla y liderazgo para salir del hoyo

“Cristóbal es un profesional como la copa de un pino”, sentenciaba Mouriz pocas jornadas antes de un duelo ante el Elche en el que ·”hay que salir a morir”, y con el cordobés en el banquillo de A Malata. “Yo aprendo de él todos los días. Sé de su compromiso, de su voluntad, de su trabajo y evidentemente el mal momento por el que está pasando el resto del cuerpo técnico, como pasamos los demás”, señala, para recordar que “él no juega, pero a lo mejor le haría ficha a él en algún momento, porque para un rato igual me da más que el que está en el campo, pero él ya no está en ese papel y no le puedo poner una pega”.

El director deportivo, poco amigo de comparativas con la temporada pasada, sí que saco a relucir unos números en los que “de partidos en competiciones más altas, la gente que tenemos tiene más experiencia que los anteriores. Ahora, el rendimiento de los anteriores ha sido extraordinario”.

Poniendo sobre la mesa la formación y potencial de jugadores como Álvaro Sanz, Luis Perea, Gelardo o Manu Vallejo, entre otros, que al igual que sus compañeros tienen que dar un paso al frente y echar el resto, Mouriz señaló la capacidad de liderazgo en el equipo para salir de esta situación, como Álex López o el todavía en recuperación David Castro –”se ganan el respeto”–, una lista a la que, como se ha visto en varios duelos se une un Naldo al que “cuando te dice algo, cuidado, tiene el camino recto. Jugadores como este he encontrado muy pocos, con empaque, al que el otro escuche”.