Àngela Mataix, la capitana del Baxi Ferrol: "No tenemos nada que perder"

Àngela Mataix, capitana del Baxi Ferrol y una de las supervivientes de la temporada pasada, aseguró que "tengo algo de nervios por jugar la final de la Eurocup, pero también muchas ganas de jugar". De igual manera, se mostró muy emocionada por presenciar otro lleno en A Malata para un duelo histórico.

Sensaciones antes de la final: "La verdad es que hay nervios como es evidente porque es una final. Estamos con mucha ganas, un poco de nervios, pero es lo normal. Estamos preparadas para el partido y para dar el máximo".

Ambiente en A Malata: "La verdad es que en semis ya fue increíble, pero el miércoles será más. Para nosotras es clave que se viva ese ambiente en A Malata para ponérselo muy difícil a ellas. A disfrutar el partido tanto nosotras como la afición".

Sobre el Villeneuve d'Ascq: "Es un rival duro. Todos los equipos franceses son muy duros y su liga también. Nos encontramos ante un rival muy físico. Tienen grandes jugadoras y con mucho talento. Hemos hecho una buena preparación del partido. A seguir ese plan de partido y a darlo todo".

Descanso extra: "Creo que necesitábamos un poco de descanso para estar más frescas. También para tener más tiempo para prepararla de entrenamiento y dedicar más tiempo al 'scouting'. Este fin de semana nos ha venido muy bien para el miércoles".

Una de las pocas que siguen del año pasado: "Cuando renové no me esperaba estar a punto de jugar una final. Nunca me lo hubiera imaginado. Renové sin saber si íbamos a jugar Eurocup. No me lo esperaba, estar en la final. Me reafirmo en que fue acierto seguir aquí".

¿Qué va a sentir Àngela Mataix al ver A Malata llena?: "No sé muy bien como me voy a sentir. Seguramente algunos nervios y mucha emoción de jugar esta final y de ver a la gente tan implicada en el partido. Voy con la mentalidad de disfrutarlo. A partir de ahí que sea lo que tenga que ser".

Resultado soñado: "Ojalá tener una renta así como la de semifinal. Más que a nivel de resultado, es tener buenas sensaciones del equipo. Que hayamos trabajado bien, seguir ese plan de partido e irnos con buenas sensaciones para la vuelta".

Doble marcaje: "En principio no sé si me van a volver a hacer doble marcaje como en Lyon. Espero que no, pero hemos intentado practicar lo que nos van a hacer".

Motivación extra por tener más atención: "Nosotras destacamos por ser un equipo. Si pasa como en Lyon, que tenía un poco más de atención, tenemos que intentar aprovechar que haya jugadoras que estén libres".

Creencia en lograr el título: "Todas tenemos confianza de que podemos hacerlo. Si jugamos como sabemos y hemos demostrado, podemos estar a un gran nivel y llevarnos el título. Todas tenemos confianza en nuestro baloncesto y en cada una de nuestras compañeras. A partir de ahí, ir hasta donde nos lleve. Es verdad que no tenemos nada que perder. Hemos llegado aquí, paso a paso y partido a partido".