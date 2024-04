La base Àngela Mataix: “En el Baxi Ferrol somos la clara definición de equipo”

Ni en las mejores quinielas esperaba la alicantina Àngela Mataix Guill –Onil, 2000– que su etapa en las filas del Baxi Ferrol, en el que vive su segunda temporada, fuese tan fructífera, y su estreno en Liga Femenina Endesa tan satisfactorio como lo está siendo de la mano de Lino de López y de sus compañeras de equipo.



En una semana de gran interés informativo, de la afición, con numerosas visitas a colegios y siguiendo con un trabajo en pista, porque no decirlo “menor de lo normal”, confiesa Mataix –”aunque tenemos el día a tope”, señala–, la deportista y el resto del equipo ferrolano quieren ponerle “matrícula de honor” a la campaña –consiguiendo su pase al playoff por el título de la Liga Femenina– y, al mismo tiempo, aprovechar su gratificante momento para “que las niñas y niños vean referentes femeninos en la ciudad”.



-Ha vivido un ascenso a LF, el pase a Copa de La Reina, la opción de estar en el playoff por el título... ¿entraba en su cabeza esta puerta que le está abriendo Ferrol?

Ni mucho menos. Vivirlo el año pasado fue increíble, y cómo ha continuado el equipo está temporada... era impensable desde un primer momento. Ni siquiera lo de la Copa, tiene mucho mérito, pero al final dependes solo de la primera vuelta de la temporada. Estar en la misma situación al final de temporada tiene todavía mucho más mérito y más aún dependiendo de nosotras mismas.

-Su técnico Lino López definió lo que estaba y está pasando como impensable, pero está ocurriendo...

A principio de temporada sí que lo era pero empezamos a competir, a ver el nivel que teníamos y cómo podíamos responder a los partidos. Y, a partir de ahí, nos lo fuimos creyendo y los resultados están ahí. Este año quizá teníamos expectativas mucho más bajas que el año pasado, pero aún así siempre centradas en el próximo partido, sin mirar mucho más allá. Porque al final, si miras muy lejos luego si no salen las cosas, la caída es más grande. Así que nosotras partido a partido, y el día a día es importante.

-¿En el vestuario hablan de que ese billete para el playoff por el título sea una realidad?

Sí, bueno, algo se comenta –ríe–. Intentamos tampoco no hablar mucho porque hay mucha incertidumbre, es que es un partido que si ganamos tenemos una semana más y si no, ya se ha acabado. Sí que se comenta y, de hecho, después del partido tenemos una cena que será o para celebrarlo o para celebrar lo bien que ha ido esta temporada. En ambos casos celebraremos.

-¿Cuál piensa que es el secreto del Baxi para una campaña así, y depender de sí mismas para estar en playoff?

Creo que definimos muy bien la palabra equipo. Somos un grupo de jugadoras y además un muy buen grupo humano, nos complementamos muy bien entre nosotras, dentro y fuera de la pista. Y ese buen rollo creo que es clave para que después salgan las cosas dentro de ella A nivel deportivo creo que en cada partido, si una no está metida o no tiene el día, siempre hay otra que aparece en esos momentos. Hay esa compensación en el equipo, todas vamos remando hacia lo mismo. Somos la clara definición de equipo.

-Dependen de sí mismas y el Movistar –al que ya ganaron en la primera vuelta 71-82– peleará por acabar cuarto y quedarse con el factor cancha en esos playoff. Se viene partidazo...

Sí, lo va a ser. desde luego, tanto en la victoria como en la derrota. Va a haber buen baloncesto, que al final es lo importante, que el espectador disfrute viendo baloncesto. Para nosotras es muy importante su apoyo, que nos empujan en cada partido y sin ellos muchas victorias no hubieran sido posibles. Así que desde luego que los animo a todos a que vengan y nos empujen en esta recta final de la temporada. Ellas no se juegan tanto, pero al final el partido que tuvimos en la ida en Madrid fue un partido para nosotras de los mejores de la temporada y al final conseguimos llevarnos la victoria. Sabemos que para repetirla este fin de semana tenemos que estar al mismo o mejor nivel.

-Al inicio de esta campaña comentaba que quería ver si tenía nivel para esta categoría ¿cómo se está viendo?

Sí que es verdad que al principio de la temporada estaba insegura, no sabía muy bien qué me iba a encontrar, sobre todo a nivel físico. Hay un cambio muy grande, pero estoy contenta con lo que he rendido este año y estoy rindiendo. Creo que al final todas hemos demostrado que podemos jugar en esta liga, que al final era un equipo que veníamos la mayoría de Liga Challenge y creo que todas hemos demostrado que nos podemos hacer un hueco en esta liga.

-¿Y qué es lo que más le gusta de su vida en Ferrol?

La ciudad me gusta. Vengo de un pueblo muy pequeño y aunque Ferrol no sea muy grande para mí ya tiene muchas más cosas –ríe–. Me encantan las playas y la gastronomía, el pulpo sobre todo y también el raxo, que lo descubrí aquí porque allí no se come, la zorza... y todo muy barato.