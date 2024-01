Mouriz: “Nos preocupan los arreglos porque el tiempo pasa”

Césped, cubierta y luz. Esos son, a día de hoy, tres de las principales incidencias a subsanar por parte del Racing de Ferrol en las instalaciones de A Malata, ya no sólo pensando en esta campaña, sino más bien de cara a un próximo ejercicio en el que, como apuntó hoy el director general y deportivo del Racing, Carlos Mouriz, esperan continuar en la categoría de plata del fútbol español.



Unos arreglos que, como señala el lucense “nos preocupan, porque el tiempo pasa muy deprisa, el coste es alto y las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves”. Y es que como el mismo dirigente apuntó “ya estamos en febrero” y “el tema de la luz tendría que estar solucionado antes de la semana anterior a que comience la liga de Segunda –en agosto–”. Y es que en este apartado no entran sólo unos focos con unas luminarias –”de hace 30 años”– irreemplazables a día de hoy al no existir recambios ni reparación por parte de la marca, por lo que habría que cambiarlas todas –haciéndolo a LED–, sino también, quizá, las propias torres. “¿Estas torres soportan el peso de las nuevas luminarias que se pongan? No lo sabemos y tenemos dudas. Una de las torres que está en la esquina de fondo norte con tribuna, la altura que da, los focos automáticos que tienen que salir en caso de un problema, ya no llegan al campo, se para su luz en la cubierta”, desgranó Mouriz en su comparecencia de hoy, que asimismo señaló que en el duelo ante el Espanyol una de estas torres sufrió un incidente subsanado por la rápida intervención de los electricistas.

Luces sin acción

“No quisiera imaginarme que se suspenda un partido en nuestra casa”, señalaba Mouriz a raíz de una serie de deficiencias –”y requisitos innegociables”– relacionadas en el correspondiente informe de la auditoría de LaLiga enviado al Concello de Ferrol –propietario de la instalación– la pasada semana, y que tiene que estar resuelto la semana anterior al inicio de la liga o sino “no jugaríamos”. Y si el aspecto lumínico preocupa, y mucho, en lo que a la cubierta se refiere el grado de atención no es menor.

“Es una obra muy importante y costosa, porque entra agua, está suelta en muchos sitios...”, comentaba Mouriz, si bien haciendo hincapié en que “lloviendo por la cubierta, puedes empezar; sin los focos, no empiezas”, señalando así la prioridad de la entidad verde en lo que a arreglos se refiere.

Otro de estos aspectos a tratar en las instalaciones de A Malata se encuentra un césped que inquieta lo justo a un director general que “estoy convencido de que en condiciones normales en breve recuperará, muy en breve”, tras una colocación de arena de cara a filtrar mejor y para que no esté tan blando. “La hierba no nace de hoy para mañana y las circunstancias son las que son”, señalando también las intensas lluvias vividas en Galicia este invierno. “El campo se está cuidando, se está haciendo todo lo posible y aún así ha pasado esa situación, pero cabe recordar que en esa superficie en mal estado también juegan los rivales del Racing”.





Una ciudad con tiempo

Mouriz hizo también un llamamiento a la calma en relación a la construcción de la ciudad deportiva, ya que ·”estas cosas llevan tiempo”, añadiendo que se encuentran a la espera de la información correspondiente a la parcela ofrecida por el Concello de Ferrol. “Saber qué hay en el suelo, su edificabilidad...”, señalaba, “procuramos que ese tiempo para la toma de decisión sea el menor posible, ya que para el 1 de junio de 2025, arriba o abajo, se lleve a cabo. Las otras informaciones las tenemos y se está esperando por esta”. Un emplazamiento que el director general no quiso revelar, puesto que tampoco desde el concello ferrolano se quiso facilitar esta información.

Plantilla

En lo que a la ampliación de la plantilla se refiere, Mouriz comentó que “que tengamos todas las fichas ocupadas no quiere decir que no se desocupe ninguna. No es la intención incorporar a más gente pero no está cerrado, se valorará si se puede pagar”.

Asimismo en cuanto a renovaciones, el dirigente de la entidad verde apuntó que “lo primero es la salvación y al día siguiente se comenzará a trabajar para estar una posición más arriba y en cuando acabe la competición los que se quieran quedar, si encajan, se quedarán. El 30 de junio se tomará estas decisiones”, sentenció, “no es adecuado movernos ahora en eso”. En lo que a Parralo se refiere, manifestó que tanto técnico como club están contentos, si bien “¿eso qué significa? ¿qué si viene el Barcelona no va? Si dice que no, lo llevo yo”.

El director deportivo se refirió también al incidente vivido por el vigilante de seguridad ante el Oviedo –”ya se reincorporó al trabajo, lo más importante es que no pasó nada más que el susto”–, en el que “por querer sumar todo el mundo, hubo una cierta descoordinación”, apuntando desde el club que “todo lo obligado a tener lo teníamos”. Si bien, en lugar de la evacuación inicialmente prevista en camilla hasta la ambulancia, el colegiado le señaló a esta que pasase por el campo, con las consecuencias vistas.