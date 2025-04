Miriam Casillas descubre su potencial en el medio "ironman"

Miriam Casillas, del Triatlón Ferrol, brilla tanto en distancias largas como en cortas. La pacense así lo demostró en su estreno en la media distancia, debutando en el Ironman 70.3 Valencia, una prueba en la que la deportista del club de la ciudad naval firmó la quinta posición, en una carrera puntuable para el ranking nacional de esta modalidad así como clasificatoria para el Campeonato del Mundo -cita a la que acudirán los campeones de esta cita valenciana-.

Casillas cruzó la línea de meta con un tiempo de 4h.08:30, llevando a cabo una gran carrera en la que la deportista de Badajoz fue la mejor española en liza, demostrando así que tanto en distancia sprint, olímpica o media, puede escribir su nombre como una de las mejores.

"Estoy contenta, ha sido un buen debut, no he tenido ningún bajón", apuntaba la del Triatlón Ferrol, añadiendo que "todo el mundo le tiene mucho miedo a eso en la media maratón y ha ido bien. Creo que por el miedo a la distancia he pecado un poquito de demasiado reservona en la bici, pero he aprendido mucho", comentaba Casillas tras la competición disputada en Valencia.

Una carrera en la que se impuso Daniela Kleiser, ha conseguido una más que merecida victoria, con un tiempo de 4:05:36. La neerlandesa Jeanne Lehair y la británica Lizzie Rayner finalizaron segunda y tercera, respectivamente, a dos minutos de la ganadora. "Me ha gustado el circuito, la carrera a pie ha sido increíble, por aquí lo único que escuchaba era mi nombre, así que eso se ha agradecido un montón", señalaba Casillas.

La del Triatlón Ferrol ha incluido esta competición en su preparación de cara a continuar con su presencia en las Series Mundiales, un calendario en el que la del Triatlón Ferrol ya compitió en Abu Dhabi, en la que logró su mejor resultado en los relevos mixtos, en donde fue quinta con sus compañeros, siendo trigésimo tercera en la carrera individual. Yokohama, el próximo sábado 17 de mayo, será la siguiente parada de la deportista del Triatlón Ferrol.