El fenés Martín Barreiro, bronce en el Nacional de trail: “Las citas de trail son las más divertidas en las que puedes participar”

El fenés Martín Barreiro Durán –Atletismo Narón– viene de hacer historia en el atletismo galego en el que está siendo su penúltimo año como deportista sub 23. Y es que este estudiante de Fisioterapia en Cantabria fue uno de los tres integrantes del primer combinado “irmandiño” de esta categoría que participó en un Campeonato de España de trail running –o carreras de montaña– por federaciones autonómicas, el que tuvo lugar en Ojós, Murcia.

Y no sólo eso, ya que además de formar parte de este primigenio equipo, lo de Barreiro y sus compañeros

–Hugo García, séptimo y Pablo Fernández, trigésimo primero– fue llegar y besar, en este caso, el santo circuito murciano, consiguiendo un bronce que abre el medallero de base gallego en esta relativamente nueva disciplina en Galicia.

-Primera vez que acude un equipo gallego sub 23 y primera medalla, ¿era ese su objetivo?



Pues en principio no, la verdad. Pensábamos que iban a coincidir más equipos que tuvieran dos personas que estuvieran por encima de nosotros –los equipos estaban conformados por cuatro deportistas, puntuando los dos primeros–. Tuvimos la suerte de que los dos que puntuamos –García y él– lo hicimos bastante cerca y con buenos puestos, séptimo y noveno de 34. Fue una buena experiencia, con una grata sorpresa al final y ya pensando en repetir el año que viene.

-Y a nivel personal ¿cómo valora ese “top 10?



Era un poco lo que buscaba. Lo firmaba en ese momento, porque el trail creo que es lo que mejor se me da dentro del atletismo, es a lo que más me enfoco y dentro de que puede que haya gente con, digamos, un mejor motor, un mejor fondo, yo me muevo bastante bien en el monte. En ese terreno más desfavorable para correr, yo lo aprovecho mejor y me da confianza a la hora de competir.

-Un terreno de competición que, al ser la cita en Murcia, me imagino que sería un poco más “benevolente” que en Galicia, ¿no?



Es más fácil de lo que estamos acostumbrados aquí. Mismamente el Gallego lo vi muchísimo más técnico que el de España. Pero bueno, hay que adaptarse a todo y aprovechar al máximo las condiciones de la carrera. El día que estuvimos allí reconociendo el terreno sí que hizo peor día. Una cosa un poco curiosa porque no nos esperábamos para nada que hiciera mal tiempo. Por suerte fue el día anterior a la competición. Cogimos un poquito de frío mientras entrenábamos, pero el día de la competición hizo sol y fue un día perfecto, sin problemas, vamos, para dar el máximo rendimiento.

-¿Qué es lo que más le atrae de esta modalidad?



Las competiciones son de las más divertidas en las que se puede participar, porque no siempre es el mismo terreno. Te permite conocer zonas de montaña, que es algo que también me interesa mucho, desde pequeño. Y eso también es un atractivo a la hora de competir, conoces sitios y no sólo vas a ver una pista, una calle.

-¿Y lo que menos o lo que lo puede hacer menos atractiva?



El tema de las marcas. No es una referencia de cómo has hecho una carrera porque las distancias no son las mismas, el desnivel... Por eso entiendo que quizá a la gente no le motive tanto.

-¿Cuál es la siguiente prueba que tiene marcada en rojo en el calendario?



Me gustaría preparar el Campeonato de España de carreras de montaña, en Ávila, que es diferente del de trail, hacen esa diferenciación dentro de la Federación Española. El de carreras de montaña es únicamente individual, no hay selecciones autonómicas y es una distancia más corta para todo el mundo. En Murcia los absolutos tenían 21 kilómetros y nosotros teníamos 13. En este sería para todo el mundo 16 kilómetros. El problema es que coincide con el Nacional Universitario en Burgos.

-¿Cómo ve el estado de salud del trail ahora en Galicia?



En Galicia está empezando justo ahora con el tema. Hay una liga que se ha montado por parte de la Federación Gallega, que funciona con puntos que vas acumulando en función de las carreras que corras. Creo que es algo que está muy bien porque le hacía falta, como pegarle un empujón al tema del trail en Galicia, porque nunca hemos tenido esa cultura montañera como puede tener Asturias, Cantabria, País Vasco ... sí que tienen montañas más escarpadas. Creo que nosotros tenemos una cultura más marítima, pero bueno, que monte hay de sobra y yo creo que va a haber, poco a poco, una afición bastante intensa también en Galicia.