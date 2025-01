Manjarín: "Ante un rival directo había que haber ganado"

“Este punto nos sabe a poco por la situación en la que estamos. Necesitamos sumar de tres en tres y más cuando jugamos en casa”, indicó Javier Manjarín después de que su equipo empatase contra el Cartagena, un rival directo por la salvación.



Y es que el Racing de Ferrol dejó escapar una ocasión de oro para meter presión a sus oponentes por mantener la categoría. Dominó el encuentro, pero le faltó lo más importante: marcar un gol.



“El equipo está haciendo las cosas bien, pero nos está faltando finalizar las jugadas. Durante el partido hemos generado peligro, hemos hecho buenas internadas por la banda, pero nos falta encontrar un centro o un balón que nos permita rematar y hacer gol”, expresó el asturiano.



En este sentido, el preparador volvió a insistir en la importancia de un triunfo, pero también recordó que había que sumar para continuar cogiendo confianza.



“Ante un rival directo teníamos que haber ganado, pero si no se puede hacer, no está mal un empate. Hay que mejorar para el próximo partido. Especialmente en las finalizaciones. Cuando ajustemos eso, todo será más fácil. Ahora no hay que lamentarse, hay que pensar ya en el siguiente partido”, aseguró Manjarín.

De igual manera, el preparador destacó el debut de Raúl Blanco con la elástica verde y el buen hacer de David Castro como lateral izquierdo.



“Fue muy positiva la entrada de Raúl al campo. Es un jugador que nos puede aportar muchas cosas para que el equipo mejore. Ese aire fresco puede contagiar a todos sus compañeros”, indicó.



"David Castro ha hecho un partidazo. Supo contener muy bien a Pocho Román como a Cedric que eran jugadores muy rápidos. No es su posición, pero está ayudando muchísimo", apuntó el entrenador asturiano del Racing.

Sobre el posible regreso de Brais Martínez, Javier Manjarín dijo que desconoce cuando podrá volver a jugar con el equipo ferrolano.

"A Brais todavía le faltan una o dos semanas. No lo sabemos muy bien. Depende de cómo se vaya encontrando porque todavía no está entrenando con el grupo", aseguró.

Asimismo, confirmó que la entidad naval está buscando en el mercado nuevas incorporaciones, pero no mencionó ningún nombre.

"El club está trabajando para incorporar a jugadores. Estamos buscando a gente que aporte y ayude al equipo. Pero no solo ellos, sino que los que están aquí también tienen que cambiar el chip y seguir sumando para salir de esta situación", finalizó.