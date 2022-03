Mackay avanza en su recuperación y apunta al Racing de Ferrol

Por segundo día consecutivo, el cancerbero deportivista Ian Mackay saltó al terreno de juego de Abegondo para ejercitarse con sus compañeros de portería Pablo Brea y Alberto. Visiblemente mejorado del esguince de tobillo que padeció el miércoles de la semana pasada en la ciudad deportiva —que le apartó de jugar el duelo ante el San Sebastián de los Reyes—, el meta de O Ventorrillo efectuó trabajo de portería a las órdenes del preparador específico Alberto Casal.



Muy “enchufado” apunta al derbi de mañana sábado al no resentirse en absoluto de sus molestias físicas; no en vano, completó infinidad de estiradas, así como golpeó el balón con ambos pies sin ningún tipo de contratiempo. Hoy mismo, en la última sesión preparatoria semanal, estará previsiblemente por completo con el resto de sus compañeros —ayer no tomó parte en la sesión de centros y remates a gol—.



Otra de las noticias positivas del ensayo de ayer, llevado a cabo bajo un auténtico temporal de agua y frío, fue constatar la recuperación del lateral derecho blanquiazul Trilli, llamado a la titularidad frente al Racing debido a las molestias de Víctor García, que ayer tampoco saltó al terreno de juego.









En una jornada de baja intensidad, como es tradicional a 48 horas de cada encuentro, el equipo levantó el pie del acelerador a través de un entrenamiento de poco más de una hora de duración (70 minutos para ser exactos). En él, el entrenador Borja Jiménez diseñó un test en el que primó el toque de balón, con un calentamiento, un partidillo a seis porterías pequeñas, así como un ejercicio de transiciones, centros y remates, con la que el plantel puso el punto final a la penúltima sesión de entrenamiento que realiza esta semana.



A tenor de la falta de gol exhibida en los últimos encuentros —dos tantos en cuatro contiendas—, el preparador puso el foco en las transiciones ofensivas, con sus consiguientes centros y remates. En este sentido, arengó a los suyos con la frase “vamos a ser precisos” en varias ocasiones.



Como es habitual en el preparador abulense, este no quiso ofrecer pistas acerca del once que tiene en mente para medirse a la escuadra ferrolana mañana en Riazor, en choque correspondiente a la vigésimo sextra jornada liguera.