Luis César: “No hay favorito”

Racing y Nàstic son los equipos a los que más partidos ha dirigido Luis César en Segunda (126 y 107, respectivamente). De ahí que reconozca que ambos tienen para él “un valor sentimental especial”. Sobre todo porque, como describe, el club ferrolano fue “mi cuna futbolística”, mientras que el catalán fue “el máster siguiente”. Ahora, en un playoff de ascenso a la categoría de plata en el que también juegan otros dos de los equipos a los que entrenó (Deportivo y Albacete), comprueba que “lamentablemente se tienen que matar entre ellos en busca de una plaza en la siguiente eliminatoria”.





Cree Luis César que tanto el Racing como el Nàstic de Tarragona llegan a esta fase de ascenso en una línea ascendente... “pero por caminos diferentes”. Así, considera que el cuadro verde “ha sido un equipo más regular”, mientras que el granate ha vivido más de las rachas. De hecho, “la última de ellas ha sido la que le he permitido meterse en el playoff”. Sin embargo, destaca que “coinciden en que sus expectativas iniciales, que eran luchar por el ascenso, se cumplen. Otros, en cambio, aspiraban a ser primeros para subid directamente y, a día de hoy, no están cumpliendo lo que pretendían... pero pueden”.





El formato del playoff, en el que el ganador de la eliminatoria se decide a un solo partido –“a mí no me gusta que sea a cara o cruz, porque factores incontrolables pueden tirar al traste el trabajo de doce meses; en 180 minutos, en cambio, hay más margen de maniobra”, dice–, aumenta la igualdad del cruce. “Todos sabemos cómo es el fútbol. Hay tantas circunstancias que pueden suceder en un partido de noventa minutos que es difícil predecir quién es el favorito. No hay favorito, sino que los dos llegan con armas suficientes como para batirse entre ellos”.





Empate

Tampoco cree Luis César que el hecho de que al Racing le valga el empate al final de los novena minutos reglamentarios y la prórroga posterior vayan a condicionar el desarrollo del partido. Al contrario, el preparador arousano asegura que “nadie piensa en eso antes de jugar y los dos equipos van a salir a ganar a través de sus armas, sus estilos, lo que vayan a proponer...”. Sin embargo, también reconoce que “a medida que pase el partido, los jugadores se van a acordar”.





Por eso, lejos de posicionarse, Luis César se limita a recordar que “estaré eternamente agradecido a estos dos clubes, quiero que triunfen y que estén lo más arriba que sea posible... pero ahora mismo no pienso en la posibilidad de volver a ninguno de estos equipos”.