Los locales buscan el podio en las tres citas autonómicas

Ourense, Pontevedra y A Pobra do Caramiñal son las paradas que durante este fin de semana llevarán a cabo los deportistas locales debido a la disputa de tres campeonatos autonómicos en estos tres emplazamientos de la geografía gallega.





En la Ciudad del Lérez tendrá lugar el sábado el Autonómico de lanzamientos largos, con la presencia de deportistas del Atletismo Narón y del Ría Ferrol. La primera de las entidades contará con atletas en la prueba de martillo –Carlos Alberto Almudí, Jorge Castaño, Jorge Rodríguez, Faisal Dauda y Blanca Méndez– y también en disco, con Frank Casañas, Dauda y Evelyn Fernández. Por su parte, el club ferrolano formará con sus deportistas Xiana Lago en esta última modalidad y Laura Rico, en jabalina. Y, mientras, al mismo tiempo en las instalaciones cubiertas de Ourense se disputará el Gallego de pruebas combinadas absoluto y sub 23, en esta ocasión solo con presencia de la entidad naronesa. Gerson Vidal Izaguirre, Adrián Carreira y Aitor Fernández pelearán por ocupar el podio en heptatlón absoluto, con Fernández haciendo doblete y tomando parte también en la prueba de su franja de edad.





Cross

Mientras, al día siguiente, A Pobra da Caramiñal será sede del Gallego de menores, sub 16, sub 18 y máster de campo a través. Una cita en la que Ricardo Negrete, del Ría Ferrol, intentará volver a lo más alto del podio, si bien cabe señalar que el atleta local, oro el pasado año sub 16, formará ahora en sub 18 en donde tendrá que medir fuerzas con, entre otros, Iván Rego, del Lucus, o Brais Picón, del Narón. Esta cita comenzará a las 12.20 horas junto con una carrera sub 16 en la que el cedeirés Damián Suárez podría tomar el relevo de Negrete. En el grupo femenino, Carolina Santos –Ría– parte como una de las principales bazas locales en esta prueba.





Previa a esta cita tendrá lugar el Memorial Alejandro Lorenzo-Gallego de menores sub 10, sub 12 y sub 14, en el que, además de los clubes arriba citados estará también el Atletismo Fene. El Gallego máster cerrará la cita con presencia asimismo naronesa y fenesa.