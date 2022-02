Lluvia de medallas locales en la cita de Marín

No puso ser más exitoso el regreso a la competición autonómica de las entidades locales del Juancho Vázquez Trasancos y del Narón O Freixo, ya que estos clubes terminaron su participación en el Autonómico de tatami sport con un abultado botín de 70 medallas.



Fue la primera de las entidades la que se hizo con una mayor presencia en el podio de la competición disputada en Marín, sumando 59 preseas, siendo once de ellas de oro. Con un doblete dorado terminaron su participación Alais Laplaña –8 y 9 años– en pointfight y lightcontact, así como Alba Rodríguez –13-15 años– y Ainhoa García –junior– en las modalidades de lightcontact y kicklight, la primera, y en pointlight y kicklight, la segunda. Por su parte, también en junior, se subieron al podio Noa Cuesta –lightcontact–, Bruno Bouza e Iago Solloso, ambos en ­pointlight, completando estos títulos Andrea Penín y Paula Rodríguez –10 a 12 años– en lightcontact y kicklight. El Juancho Vázquez Trasancos firmó más de una veintena de platas y casi una treintena de bronces, destacando en el apartado de subcampeones los dobletes firmados por las sénior María Ortega y Celia Pico, los junior Antón Solloso, Ariana Domínguez y Adriana Carballeira, así como por Daniela Seijo y Kevin Rivas –13 a 15 años– y Rubén Laplaña –de 10 a 12–. En la tercera plaza, mientras, finalizaron en tres ocasiones sus compañeros Gael Sánchez y Daniel Blanco –13 a 15–.



Por su parte, el Narón O Freixo, con una delegación más reducida, tuvo también una destacada presencia en el podio, con once medallas. El título para esta entidad llegó gracias al debutante Daniel Valdez campeón infantil en kicklight, así como tercero en lightcontact. La también debutante Ainhoa López Ruiz, en esta misma categoría, se hizo con dos bronces en lightcontact y kicklight, al igual que su compañero Sergio Roca en su peso y Daniel Martínez, en cadete mayor. Asimismo estuvieron en el podio la infantil Adriana Carneiro, Alba López y las cadetes menores Aitana López y Noa Picos, todas ellas bronce.