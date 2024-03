La lluvia complica una previa racinguista con acento cántabro

"Casi me siento yo la rara siendo la única de Ferrol aquí", bromeaba la ferrolana Paola Martínez sentada en una mesa del Platea, en la zona de Amboage. A su alrededor, la afición del Racing de Santander había tomado por completo el local, pero también la acera y la terraza, resguardándose como podían de la lluvia que cargaba con fuerza en la mañana de este sábado.

El racinguismo local estaba más disperso. Algunos aficionados se concentraban en la calle Magdalena y en la Dolores, en las sedes de las peñas Sueño Verde y El Palo del Gallinero; pero también acudían a Canido a una quedada organizada por la Peña D'Tapas. "El día no acompaña", lamentaba el presidente de la Federación de Peñas del Racing de Ferrol, Pablo Bueno.

A él lo encontramos en Nuá Gastrobar, valorando la necesidad de apretar para transmitir ánimo y confianza al equipo, que "no está en su mejor momento". Considera que "cuando todo va bien, va todo rodado, viene todo el mundo... Pero cuando no van tan bien las cosas hay que hacer un esfuerzo en estas previas para que se enchufe la gente más recelosa y que está pendiente de resultados".

Bárbara Pérez-Lorente, una ferrolana en un mar de cántabros | Daniel Alexandre

De ahí que le quiera transmitir a la afición que "hay que animar, que estamos ahí arriba, hay que disfrutarlo" y que la Federación de Peñas trabaje en un mes de marzo muy intenso de actividad, con la complicidad del Concello y otras entidades. Así, para el domingo 17 contra el Valladolid preparan evento en Canido y para el domingo 31, que el Elche visita A Malata, habrá una gran convocatoria en el puerto con la colaboración de la Cofradía de Pescadores.

Los cántabros toman Ferrol

El Racing de Ferrol puso a disposición del Racing de Santander 650 entradas que se han vendido casi en su totalidad y las peñas han dispuesto varios autobuses para traer a la afición a Ferrol. Unos aficionados que han teñido de verdiblanco las calles del centro de la ciudad y los que también han llegado en sus coches particulares, estableciendo como punto de encuentro la plaza de Amboage. Asimismo, los hemos podido ver por otras zonas, incluyendo la degustación de almeja en el puerto ferrolano.

El Platea lleno de aficionados del Racing de Santander | Daniel Alexandre

Una joven pareja que ha venido en bus le pone resignación a la lluvia y observa que "estamos parecido allí", confirmando que "los ánimos están bien, con ganas, esperando que gane el Racing de Santander y hacer un buen partido para volver contentos a casa, que hay muchas horas por delante". En su caso, arrancaron a las 5:50 y han tardado seis horas en llegar, esperándoles el mismo trayecto de vuelta tras el partido.

La joven pareja cántabra en el entorno de Amboage | Daniel Alexandre

A su lado, también guareciéndose de la lluvia, una familia ha llegado en coche, saliendo a las 6:00 horas y parando a desayunar en la localidad asturiana de Soto del Barco. Ellos han alquilado un apartamento para quedarse a domir y regresar el domingo. "Nos ha cogido un día feo, igual que en Cantabria, pero ya que hemos venido, pues por lo menos dar una vuelta por Ferrol", valoran, sin atreverse a dar un resultado: "Tal y como estamos fuera de casa... Pero, por lo menos ganar porque, si no, no vengo. Lo que está claro es que ganará el Racing, uno u otro", bromean.

La familia guareciéndose de la lluvia | Daniel Alexandre

Otro grupo de amigos apura la tapa dentro del Platea. Ellos han venido en bus y coche, bromeando sobre el "recibimiento" lluvioso que están teniendo. Uno de la pandilla, Gelo, sí se atreve a profetizar un 1-3, pero aclara que "en verdad no pienso eso, pero ya que vienes hasta aquí, por favor, que así sea; si fuese más cerca, me valdría un empate. En todo caso hablo con el corazón, no con la cabeza", sostiene entre risas. Le comento que a nuestro Racing no lo pillan en el mejor momento y sentencia con retranca: "¿Tú no sabes que al Racing de Santander le llaman la ONG?".

La pandilla, con Gelo en el medio, paseando por Ferrol | Daniel Alexandre

Sus amigos asienten entre risas, recuerdan que están sufriendo fuera de casa y "les pedimos que lo que hacen en Santander lo hagan también a domicilio, pero al final venimos a divertirnos". Buscan recomendaciones de un sitio para comer y aseguran que irán "andando o nadando" a A Malata. Antes, confirman la buena imagen del Racing de Ferrol en El Sardinero: "En el partido de ida jugó superbién y nos ganó superbién, de los mejores equipos que se han visto allí", dice una de las aficionadas. Ahora solo falta saber qué Racing sale victorioso si no quedan en tablas.