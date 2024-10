Lino López, técnico del Baxi Ferrol: "La clave fueron los 32 puntos de canastas fáciles en el tercer cuarto"

El preparador Lino López señaló el buen trabajo defensivo de las suyas durante tres de los cuatro parciales del duelo en la pista catalana, mostrándose “muy activas, haciendo cambios para que sus jugadoras importantes no se sintiesen cómodas y quitarlas del partido”, señalaba el técnico, pero “en el tercer cuarto nos anotan 32 puntos de canastas fáciles, los mismos que en los dos anteriores y ahí fue la clave”. La pelea por remontar con el lógico cansancio acumulado no llego a completarse, ya que “el esfuerzo y el nivel de acierto tiene que aumentar”, y eso no llegó.

López puso sobre la mesa la buena competición de las suyas, a excepción de este parcial –” con errores de cosas básicas que tenemos que trabajar”– y “el equipo siguió trabajando, peleando e incluso llegó a estar en el partido en el último cuarto. Estoy contento con el rendimiento”, sentenció el entrenador de un Baxi que ahora ya piensa de nuevo en la Eurocup. Y es que las ferrolanas no volverán ya a casa, poniendo rumbo a la República Checa para medirse al KP TANY Brno el miércoles.