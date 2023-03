Lino López: "Sólo pienso en trabajar el lunes, no en ninguna celebración"

La victoria conseguida ayer sobre el Ardoi sitúa al Baxi en una posición inmejorable para conseguir el ascenso a Liga Endesa. El próximo sábado recibe a un clásico, el Real Canoe; si gana, volverá, un año después de perder la categoría, a la elite.

Con todo, el técnico ferrolano, Lino López, quiso enfriar la euforia para no descentrar al grupo. "Lo dije desde el primer momento: nosotras entrenamos cada día para ser mejores, y entrenamos al máximo: salir de esa idea no funciona. Así que nosotras vamos a venir el lunes a trabajar, a afrontar el siguiente partido". Aunque cabe la posibilidad de que el ascenso llegue antes (para eso, hoy a las 20.00 horas el Zamora tendría que perder en casa ante Melilla), López insistió en centrarse "en lo que depende de nosotros, que es el trabajo que podemos hacer a partir del lunes para preparar el partido del Canoe. Solo pienso en trabajar el lunes, no en ninguna celebración".

El preparador del equipo ferrolano también tuvo palabras para el gran ambiente vivido ayer en A Malata, con alrededor de 1.900 espectadores. "Ha sido un ambiente increíble, la verdad es que recuerda a los viejos tiempos del OAR, ver el pabellón así, la gente entregada, cómo nos apoyaron en los momentos malos que tuvimos en el partido. Es una alegría disfrutar de este ambiente", dijo.