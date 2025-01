Lino López: "El equipo se merecía esta victoria"

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, se mostró eufórico por la victoria cosechada ante el Spar Girona en casa. El ferrolano destacó el gran trabajo de sus jugadoras y agradeció el apoyo de A Malata durante todo el partido.

Valoración del partido: "Hemos hecho un partido muy completo en todos los sentidos. Creo que defensivamente estuvimos a un gran nivel. En la primera parte sólo nos anotan 33 puntos. Tuvimos muy buenas defensas, con mucha actividad y controlando muy bien el rebote. También buscamos muy bien las ventajas, sobre todo al principio del partido con Claire (Melia). Tenáimos mucha ventaja interior y estuvimos haciendo hincapié en buscarla para anotar y sacar faltas. Después, en la segunda parte, se cerraron un poquito más e intentamos buscar los tiros liberados que ella generaba en el poste. Creo que merecimos ganar. Al final, ellas son capaces de remontar porque tienen un equipo de mucha calidad, pero el equipo hoy se merecía esta victoria".

La maduración del equipo: "Las jugadores tienen esa madurez, ese saber estar y no venirse abajo cuando las cosas van mal. REcuerdo una acción de Àngela Mataix que coge el balón, pide un bloqueo directo, en un tiro liberado que anota. Eso es tener personalidad. Asumir tu rol. Sobre todo, defensivamente, aunque no te estén saliendo las cosas en ataque como nos pasó cuando perdimos varios balones en ataque, el equipo siguió trabajando. Estoy muy contento y feliz por ellas".

Recuperación física para este partido: "Creo que si que se notó el esfuerzo de Europa, sobre todo al final del partido. Nos faltó una marcha más. Ahí tengo que dar la enhorabuena a Álvaro, el preparador físico. La gestión de cargas, cómo están físicamente, las sesiones de recuperación, tiene gran parte de culpa de que el equipo esté a este nivel".

Adaptación de las jugadoras a la situación del partido: "Lo dije desde el principio, no dependemos de una sola jugadora. Hay veces que es una jugadora la que anota y luego otra. Donde creemos que tenemos ventaja, como hoy con Claire. El equipo entiende que hoy había que jugar con ella. Otro día, le puede tocar a Àngela... Lo que creemos que toca en ese partido, además de tener tu identidad, es importante que el equipo lo entienda. Hoy Julie hace un partido defensivo a un nivel altísimo contra la mejor jugadora de la liga, Chloe Bibby. Es tremendo al nivel defensivo al que está. Estoy muy contento por ella porque se merece tener ese plus de estar acertada".

¿Mira el Baxi a la parte alta?: "Ahora hay que pensar en que entrenamiento hay que hacer el martes. Pensar en el próximo rival. Hay que pensar que tenemos ocho victorias. Lo hablaba en la primera vuelta cuando se comentaba si nos metíamo en Copa. Lo que valoro es que tenemos ocho victorias. Va a ser una liga durísima en la que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ahora solo pienso en recuperar a las jugadoras y trabajar bien esta semana para el próximo partido que es en Salamanca".

Situación de Blanca Millán: "Blanca está en evolución. Tuvo una pequeña rotura de fibras y vamos viendo como va el proceso. Está yendo bien, pero no queremos forzar. Ni con ella ni con ninguna otra jugadora. Hoy se dieron varias circunstacias de que varias tenían problemas estomacales. Pero Carlota no pudo jguar en la segunda parte proque nos dijo que no estaba para jugar. Esto hace que sobresalga el trabajo que hace este equipo".

El apoyo de A Malata: "Es impresionante A Malata. Cuando ellas remontan y se meten en el partido, el cansacio se contrarrestó con el apoyo de la afición. El ambiente que se vive es increíble. Hace que el equipo siga arriba y coja confianza. El público nos lleva en volandas".

Controlar las rachas del Girona: "Hay somos capaces de romper el partido con acciones muy buenas de juego colectivo. También hay que entender el equipo que son. Hubo un momento en el que perdimos un par de balones que ellas anotan con facilidad y esos puntos rápidos nos hacen remonten. Estamos hablando del equipo que más puntos marca de la liga. Tienen muchísimo talento ofensivo. Al final, es normal que tengan esas rachas. Lo importante es que el equipo siga unido, trabajando y creyendo en la misma idea".