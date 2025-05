El Racing de Ferrol y lo que venga por delante

Son los últimos días del Racing de Ferrol, de momento, en Segunda División. Una despedida no por menos conocida menos dolorosa, y que el conjunto de A Malata llevará a cabo el sábado ante un Sporting de Gijón frente al que, casualidades, los verdes se estrenaron en casa el pasado año. Con goles, precisamente, de los chicos de casa, Álex López y un Heber Pena que recogió este ejercicio el “8” del eterno capitán.

“Ojalá se pudiera ver ese ambiente que teníamos ese primer día. Ojalá las cosas hubiesen sido diferentes y fuese una fiesta como aquel día”, señalaba el propio Pena, añadiendo que “no se ha podido, pero hay que intentar dar lo mejor de uno, dejar el club en este partido lo mejor posible y, si somos capaces de ganar, que los que vengan se vayan contentos a casa”.



Si bien, el naronés sabe de la dificultad de que la afición mantenga su respaldo al equipo en estos momentos y no se cansa de pedir disculpas por lo que ya queda en la historia verde como uno de esos “annus horribilis”. “No creo que la gente esté muy por la labor de venir a animarnos después de lo que ha pasado. Nadie quiere que salga un año como este, todos somos los perjudicados”, señalaba el jugador. Pena hace también un llamamiento al perdón y a que “ahora ya no hay que machacarse, ni fustigarse. Eso ya pasó, ahora hay que afrontar lo que venga por delante, con la máxima ilusión”, señala.

Un futuro en el que, quizá sí, quizá no, esté el naronés. “Siempre tengo la misma respuesta para eso. Cuando creía que iba a seguir, no lo hice; cuando creía que no tenía opción, volví... Al final nunca se sabe lo que va a pasar. Todo el mundo sabe lo que yo quiero y deseo. Tomaremos la mejor decisión para la familia, para el club, para mí y para ambas partes”, sentenciaba Pena, insistiendo en quedarse, aunque ahora sea difícil, con las cosas buenas logradas este ejercicio, como es la futura ciudad deportiva.

“Y ahora cuando firmen un par de nombres, ya se pensará en ascender, esto es así. Pasan cosas malas, les das dos cosas buenas y la gente se vuelve a enganchar, o eso espero, que la gente responda como respondió hasta hoy”, sentenciaba.