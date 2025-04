El Lino López más ‘cholista’: “Sólo pienso en el próximo partido contra Estudiantes”

Siguiendo al más puro estilo la filosofía de Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, no quiere pensar más allá del encuentro ante el Estudiantes. Le da igual que algunos resultados le ayuden a escalar puestos en la tabla. Él está centrado en el encuentro ante el conjunto madrileño.



“No pienso mucho en la clasificación. Al final, ella te pone donde tú te mereces estar. Si empiezas a soñar que puedes ser quinto, puede ser, puede ser, al final no eres nada. No pienso en nada más que lo que no sea Estudiantes”, afirmó poco después de la importante victoria ante el Celta Femxa Zorka (72-65).



Y es que si consiguen vencer en ese encuentro, podrían, por segunda temporada consecutiva, confirmar su presencia en los playoffs. “No sé si ganamos somos equipo de playoff. Sólo sé que tenemos que pensar en nosotras. Tenemos la suerte de depender de nosotras, no lo hacemos de otros resultados. Cuando la primera vuelta estábamos para la Copa, había muchas más factores. La suerte es que estamos llegando a las últimas jornadas dependiendo de nosotras. Es lo que hablábamos, si en pretemporada nos lo dicen no te lo crees, pero ahí estamos. Ellas se lo merecen porque trabajan muchísimo”, apuntó.



Además, si consiguen meterse entre los ocho mejores equipos de la categoría, también les permitiría volver a jugar la Eurocup, una competición que este año les ha dado muchas alegrías, hasta el punto de que el pasado miércoles se proclamaron subcampeonas tras caer contra el ESBVA después de dos partidos muy disputados



“Si ganamos, daríamos un paso muy grande porque no sólo nos llevaríamos el partido, sino el basketaverage. Sería una paso muy grande para jugar los playoffs”, indicó y añadió que para conseguirlo “necesitamos estar muy bien para ganarles. Lo primero es recuperarnos de estos dos partidos seguidos y ver cómo evoluciona Gala (Mestres) –que según confirmó se hizo “un esguince pequeño” en el derbi ante el Celta Femxa Zorka–, ver si Carlota (Menéndez) da un pasito más en su recuperación –no pudo jugar los dos encuentros de la final por problemas físicos– y puede ayudarnos en la rotaciones. Eso lo más importante”, dijo un Lino López que se mostró contento por todo el trabajo realizado por sus jugadoras.