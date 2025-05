Laura García Meizoso, presidenta del Valdetires: “El año pasado la cosa estaba un poco verde; este casi está madura”

Ha sido una campaña complicada en las filas del Valdetires Ferrol. De esos ejercicios repletos de altibajos que te hacen crecer sí o sí, y cuya recompensa para la entidad que preside desde hace tres años Laura García Meizoso ha sido la de, por segundo año consecutivo, disputar el playoff de ascenso a Primera. Es el tercer intento de las ferrolanas por volver a una elite para la que se han estado preparando desde hace una década, desde su último hasta la vista, y para volver a colocar a Ferrol entre las mejores.

Buena prueba de ello fue el triunfo logrado hace menos de una semana, en casa del líder Rodiles (2-3), en un encuentro en el que las verdes optaban a finalizar en cabeza del grupo y cuyo triunfo, si bien no les permitió ser primeras, sí escalar al tercer lugar. Su presidenta, o máxima responsable, como así prefiere denominarse, habla de este ejercicio y de un esperanzador playoff.

El último partido en Villaviciosa fue reflejo de lo complicado de esta liga y de su capacidad de pelear

Siempre vamos a competir, si estoy cuarta y aunque gane no me voy a mover, yo voy a competir, no de paseo. Y después están los playoffs y el equipo tiene que estar concienciado de que hay que competir. Hay que estar activas siempre. La liga fue tan competitiva que mirábamos los resultados y decía Natalii–portera– “sextas, siempre sextas, ganamos pero no nos movemos del sexto puesto”. ¡Y por fin nos movimos un poco!



¿Qué diferencias ve entre el playoff del pasado año y este?

Creo que llegamos con más experiencia, lo veo más preparado, pero hay que competir. Al final estamos los cuatro mejores de cada grupo, todos con la misma hambre, y son dos partidos. Ya vivimos unos playoffs el año pasado y nos sirve de experiencia. Para mí son todos complicados, al final si tu quieres estar en Primera División te tienes que enfrentar a los mejores, es indiferente quién te toque. Tienes que ir con la cabeza y mentalidad de quiero ganar. Luego ya hay factores que no están bajo tu control, pero lo que sí que está, que es dar el cien por cien, tienes que hacerlo.

El anterior ejercicio su presencia en la fase fue un poco sorpresa con todos los cambios, y a pesar de eso allí se plantaron

Sigue siendo un equipo muy joven pero lo veo más experimentado, un poquito más preparado. No quiero decir que seamos los grandes favoritos, para mí no hay ningún favorito... El grupo catalán son muy duros, el Ceuta a nivel individual tiene jugadoras muy buenas, pero a mí me gustan siempre los equipos, no las individualidades.

¿Y de su rival, el Almagro, que finalizó segundo empatado a puntos con las ceutís?

Lo que pasó en ese grupo es que el Ceuta tiene jugadoras muy buenas, de la selección y hubo algunos partidos que no pudieron contar con ellas. Eso le afectó al tema de clasificación y competición, porque si pierdes a todas las internacionales el equipo sufre. Lo que estuvimos viendo del Almagro es que tiene muy buena portería, un quinteto muy bueno, intenso, y fuera de casa no perdió ningún partido. Es un dato importante. Creo que podemos competirle, hay que tener respeto, pero no podemos tenerle miedo. Tenemos una gran plantilla y en casa somos muy fuertes.

¿Cómo ve a sus jugadoras: nerviosas, ansiosas, con ganas...?

Las veo con ganas, motivadas, e ilusionadas. La ilusión es lo último que se pierde, si no la tienes ¿para qué?. Nos viene bien haber terminado la competición de la manera en la que lo hicimos, con rivales tan duros. Te hace ya estar metido. Tenemos esas ganas e ilusión, pero hay que competir. Los partidos se pueden ganar o perder, no todo está bajo nuestro control, pero eso sí.

¿Qué significa para el club y para usted volver a estar en esta promoción de ascenso?

A nivel deportivo hay que pensar que hace diez años que el club bajó de Primera División. En estos diez años disputamos dos playoffs, en uno ascendió Amarelle y en el otro Marín. Hubo otro año que nos quedamos en el último partido de liga, dependíamos del Soto del Real, y era ascenso directo y nos quedamos a un punto o empatados. Yo llevo tres de máxima responsable y el primero hicimos una mala temporada, casi descendemos, fue horrible, no salieron las cosas... No teníamos mucha gente, fichamos a tres extranjeras y no llegaron los papeles. Se lesionó Erika y fue complicado. Todo sirve para entender. A nivel personal, se está recogiendo todo el trabajo que se fue haciendo y queda mucho todavía, muchísimo, de base, de estructura, profesionalización visibilidad... Pero lo importante es que cada año vas creciendo un poquito más. Las cosas no son de un día para otro.

¿En estos momentos el club está en posición de volver a Primera División?

Para el paso de Segunda a Primera... si no estamos, estamos muy cerca, a nivel estructura, contactos ¿Estamos cien por cien preparadas? No, nunca lo estás, pero estamos cerca.

Imagínese que suben, luego hay que mantenerse, ¿es más complicado?

Lo más complicado es competir. Vas a competir contra equipos que entrenan todos los días dos veces al día y tú tienes tres días. Lo primero tienes que mejorar esos días, no puedes entrenar tres en Primera, tienes que hacerlo mínimo cuatro, si quieres competir. Luego tienes que tener otro tipo de plantilla. No digo que las que estén no den el nivel, sino que tienes que incorporar gente que te dé una cierta experiencia. Tienes que mejorar, intentar encajar otras piezas. No cambiar la plantilla entera, ya que muchas de las jugadoras, la gran mayoría, valen para estar en Primera, pero hay que darle una inyección. Apretar un poquito más todos para competir en Primera.

Y si ocurre ¿ya tiene ese plan para “apretar”?

Sí –ríe–. Tengo ese plan. Si no estamos preparados, estamos a punto. Esto es un trabajo continuo, tienes que ir intentando mejorar. El año pasado éramos conscientes de que la cosa estaba un poquito verde. Este año no está madura del todo, pero puede ser. Una vez que estás ahí hay que competir y subir, siendo consciente de que es difícil.

Pero primero hay que ganar el sábado en Esteiro. Sería importante encaminar la ronda en casa

Sí, pero también puede ser un resultado trampa, si es muy amplio... y estamos hablando de fútbol sala, ya sabes que en cuestión de dos minutos cambia. Por ejemplo, el otro día nos empataron en diez segundos. Si tú sales de Esteiro con un 5-1, por ejemplo, y vas allá relajadito, rápido te dan la vuelta. Evidentemente cuanta mas ventaja saquemos aquí mejor. No va a ser fácil, pero podemos hacerlo porque lo hicimos muchísimas más veces contra equipos fuertes –Leganés, Bembrive, Segosala, Vilalba– y lo podemos hacer contra el Almagro.



¿Cuál cree que es su punto fuerte, con el que puede hacer más daño?

Jugamos en casa y somos muy intensas, agresivas, en el buen sentido. Sobre todo con ganas y con ilusión.

¿Qué le diría a la afición y al resto de la gente para que acuda al partido? Que, hay que decirlo, puede ser el último en casa...

La afición es muy importante, sobre todo para las jugadoras tenerlos y que sientan que la gente dedica tiempo a ir a animarlas, verlas y apoyarlas, porque es fundamental. Cuando la grada está llena, hace ruido, empuja, se nota muchísimo. Jugamos en casa y es nuestro fortín, tenemos que hacer todavía más entre todos. Es muy importante que en este partido vengan al pabellón de Esteiro. Normalmente la gente que viene por primera vez suele volver, se va con buenas sensaciones y eso es positivo. Creo que todos buscamos disfrutar un poco de nuestro tiempo y si te gusta el fútbol sala puedes disfrutarlo.

¿Se atreve a hacer una apuesta sobre el resultado del sábado?

(Sopla y ríe) No, no me atrevo, porque habrá algunas bajas, pero aún así creo que vamos a ganar, lo dejamos ahí. Confío en ganar, no me mojo en cifras porque en el fútbol sala es muy complicado. No sé si 2-1, 3-0 o 5-0, pero sí sé que el equipo va a dar la cara y a competir bien.

Presente y futuro



“Nos gusta mucho apostar por gente de aquí”



El Valdetires Ferrol comienza el sábado a envolver el regalo del trabajo hecho en una campaña difícil, en la que, al igual que en otros ejercicios, desde la entidad de Esteiro se ha hecho una apuesta por la calidad local y gallega para esta pelea y también para el futuro.

¿Se queda con algún momento de la temporada antes de llegar a estos playoffs?

Fue una temporada complicada, y ya. Muy intensa, pero vista ahora, desde el final, que nos costó mucho aguantar, fue una temporada de aprendizaje brutal. A nivel personal, deportivo... que hace falta. A toro pasado, porque si hubiésemos hablado hace unos meses igual digo otra cosa. Crecimiento continuo, trabajo y trabajo, y si confías llega, ¿cuando? No sé.

¿Es el Valdetires uno de esos clubes a los que las jugadoras son receptivas a venir?

Sí, cuando hablo con una jugadora, todos los años te llaman y te recomiendan a la gente que se va, vete para allá que a mí me trataron bien, y eso se agradece. Todo da su fruto. A nosotros nos gusta mucho apostar por la gente de aquí. Creo que hay gente suficiente a nivel gallego para competir sin tener que irte fuera, que luego hay circunstancias y oportunidades, evidentemente. Si puedes confiar en la gente de aquí, tienes que tener paciencia, sabes que tienes que trabajar, pero que te pueden dar muchas cosas.