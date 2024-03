June Moreno: “El oro y defender mi manera de hacer judo era la meta”

El bronce conseguido por la eumesa June Moreno hace poco más de tres meses en Pamplona en el Campeonato de España sénior se ve ahora como el preludio de un título estatal júnior que la deportista de la AD Ferrolterra consiguió el pasado fin de semana en Arganda del Rey, Madrid.



Un título que para la deportista de 16 años de la AD Ferrolterra y para su entrenador Alberto Castro “era el objetivo”, señala la de Pontedeume, además de “sentirme bien dentro del tatami, defender mi manera de hacer judo y demostrar el trabajo que llevo detrás. No sólo a los demás, sino también a mí misma”, sentenciaba la de Pontedeume. Y lo hizo en una competición estatal en la que partía como segunda cabeza de serie y superó obstáculos que antes se le habían resistido.



Así, tras superar en cuartos a la vasca Lore Austing por “ippon”, en semifinales se vio las caras con una de sus grandes y conocidas rivales, la valenciana Aitana Sala, ganando en un combate duro y táctico. Ya en la final, Moreno tenía que hacer el más difícil todavía para proclamarse campeona, imponerse por primera vez en cita oficial a su compañera en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva pontevedrés Noa González. Y lo hizo, inscribiendo así su nombre como la nueva campeona de España júnior en -78 kilos.

Disfrutar del momento

“El campeonato salió muy bien, fue todo muy rodado”, comenta la joven deportista, “veníamos con buenas sensaciones tras el bronce sénior y me sentí muy bien durante todo el día”. Un camino que concluyó en una final en la que Moreno se impuso haciendo caso a los sabios consejos de su maestro “disfrutando del momento y salió como queríamos”, señala una June Moreno que se inició en esta disciplina relativamente tarde –a los ocho años– gracias a un amigo suyo y la relación de sus progenitores con esta disciplina –”y al principio no me gustaba, prefería el fútbol –jugando en el Eume y O Val–”, confiesa–.

Apostándolo todo por el judo desde hace un par de campañas, la decisión de la eumesa está dando, sin duda, sus frutos.

Moreno no tuvo tiempo de celebrar este título con los suyos, ya que una vez finalizado el campeonato en Madrid se desplazó con la selección gallega a la localidad checa de Nymburk, en donde se encuentra trabajando en el Olimpic Training Camp con el combinado irmandiño con el objetivo de “sumar muchos combates y ganar experiencia”.





Bitácora

El podio de Moreno no fue le único de la delegación local, que sumó el bronce de Daniela Sevillano –Bitácora– en -70 kilos, que tras ceder en cuartos con la, a la postre, campeona Villasante, se impuso en las tres peleas de repesca para subirse al podio.

No pudo hacer lo propio su compañero Miguel Trillo en -90 kilos, cediendo en un largo combate en octavos y sin opción de repesca.