Juan Rejas logra el título autonómico de cross sub 23

El deportista del Club Atletismo Narón Juan Rejas Gabeiras se proclamó el pasado domingo en el circuito de A Veronza, en Ribadavia, campeón gallego de cross en categoría sub 23. El corredor invirtió 30:17 en completar los nueve kilómetros de distancia de una de las pruebas con más solera del calendario autonómico, con 86 ediciones en categoría masculina y 54 en femenina.



Rejas no fue el único representante de la comarca que se subió al podio de esta prueba. Así, su compañero de equipo Jorge González Mariño finalizó en la segunda posición, a 43 segundos. Said Abdoun, del Ourense, completó el podio con la medalla de bronce.



La carrera absoluta y sub 23 era la misma, con lo que Rejas finalizó el recorrido como decimoprimero y González, como decimoséptimo, pero no fueron los mejores clasificados del club naronés, que pudo meter a dos de sus especialistas entre los diez primeros. Así, el más destacado fue Antonio Benito López, que con un tiempo de 29:39 concluyó la prueba en el séptimo lugar, tres puestos por encima que Brais Canosa, que firmó una marca de 30:14.



Ero Doce –decimotercero–, Rubén Vicente –19º–, Esteban Díaz –21º, Carlos Calvo –41º– y Sergio González –62º–, todos ellos del club naronés, también finalizaron una prueba que en esta categoría contó con la participación de más de un centenar de atletas.



En la última carrera enmarcada dentro del Campeonato Xunta de Galicia de campo a través, la dirigida a sub 20, hubo también presencia del Club Atletismo Narón. Fue, en concreto, en categoría masculina, sobre una distancia de aproximadamente cinco kilómetros, donde Alejandro Rodríguez (con un tiempo de 18:04) y Alexandre Álvarez, que completó el recorrido en 18:54, finalizaron en la décima y decimosegunda posición, respectivamente en la tabla clasificatoria de la carrera.









Condicionantes





La organización de la cita incluyó este año otra prueba, que se disputó antes del Campeonato Xunta de Galicia con el nombre de Cross Vila de Ribadavia y dividida en tres carreras.



En ella hubo participación comarcal, también de la mano de la entidad naronesa. En la primera, que englobó las categorías popular y sub 18 mixta, destacó el concurso del veterano José González Bañobre, que con un registro de 16:01 logró la decimoquinta plaza en la general y la quinta en categoría sénior, sobre una distancia de cuatro kilómetros.