Josu Dorrio: “Estamos aquí por un proyecto ambicioso y a por ello que vamos”

Una liberación. Así definió el extremo derecho racinguista Josu Dorrio el esperado, y celebrado, primer triunfo cosechado por los suyos en un duelo ante el Elche que estaba para eso, para sumar esos muy necesarios tres puntos.



“Se dio un partido que era para ganar, porque era un rival que te somete mucho con balón, te quita la posesión y nosotros tratamos de estar bien juntitos”, señala el futbolista vasco, “este equipo tiene esa esencia de trabajar todos por el grupo y eso se vio”. El 1-0 con el que terminó el encuentro en el que se celebraban los 105 años de historia racinguista sirvió, si bien no para mejorar su posición en la tabla clasificatoria, sí para “reforzar el trabajo que veníamos haciendo. Hay que seguir confiando, pese a los resultados, y uno positivo siempre es bueno mentalmente, hace mucho”.



La nave verde sigue cogiendo impulso para dar el salto desde su penúltima posición, aunque ahora con otras sensaciones tras, además del resultado, lo visto el pasado sábado en A Malata. Y es que, como ya se señaló en anteriores ocasiones desde la casa verde, nadie dijo que esto fuera a ser fácil.

“Está todo muy apretado. Queríamos sumar ya de tres y se estaba alargando la cosa. Ha habido muchos partidos en que hemos sentido que se podía ganar, y al final perderlo o no ganarlo. Fue un mazazo”, apunta el futbolista de Bilbao, añadiendo sobre esta victoria que “esto sirva para ahora que ha empezado a rodar un poco la cosa, seguir dándole movimiento para seguir encadenando resultados positivos”.

Trabajo, ventaja y suerte

Atrás quedan esos marcadores que casi fueron, recordando Dorrio duelos como el del Albacete –”en el que con el empate a uno todos nos hubiésemos jugado nuestro dinero a que acabaríamos ganando el partido”, señala–, el empate ante el Mirandés –”que perfectamente lo podíamos haber ganado”–, Granada –”que nos meten en los últimos minutos, pero el equipo está cerca de ganarlo”– o Córdoba –”pierdes con malas sensaciones pero después del empate de Jauregi tienes buenos momentos”.



¿Cuál es la principal diferencia entre estos y el partido del otro día? “Ponernos por fin por delante en el marcador”, señala Dorrio, “eso para todos es un aliciente, y para el público también. Y luego también hay que tener esa pizca de suerte, aunque no creo mucho en ella. Si se anula el gol es porque hemos hecho algo bien, nos podíamos haber quedado descolgados... Así que contento con los tres puntos”, sentencia el extremo.



Un jugador que forma parte del “top 5” más utilizado por Parralo –por detrás de los omnipresentes Puric, Naldo, Jesús Ruiz y casi “cazando” a Señé–, con 705 minutos y que, al igual que el resto de sus compañeros, sabe que “sé que puedo dar aún más, soy consciente. Me costó el inicio, he tenido partidos buenos, pero desde pequeño he sido inconformista”, cuenta Dorrio, “también valoro lo positivo que he hecho hasta ahora y a partir de ahí a seguir trabajando. Seguro que llegará nuestro momento, y el mío también”.

Así, ahora con la maquinaría más engrasada el vasco manifiesta su ambición y la de sus compañeros, señalando que “no nos conformamos con salir del descenso. Evidentemente si hemos venido hasta aquí es porque veíamos un proyecto ambicioso, y a por ello que vamos”.

Cartagena: “Tengo una muy buena idea de Jandro como entrenador”

La siguiente parada para abandonar, como primer paso, los puestos de descenso en un Cartagonova en el que Dorrio conoce bien a su técnico, Jandro, su técnico en la segunda vuelta del Amorebieta, logrando casi la salvación. “Tengo una muy buena idea de él como ‘míster’, estuve encantado con él”, señala el futbolista, “cuando firmó con el Cartagena ya le dije que no diera mucho por mi banda, que llevara el juego al otro lado”, añade entre risas.