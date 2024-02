Josep Señé desactiva las alarmas para estar ante Eibar

Josep Señe retomó su lugar en el once titular del Racing el pasado domingo, en un duelo con un claro aroma de Primera ante el Sporting en El Molinón. Un encuentro en el que, sin embargo, el centrocampista catalán prefirió ser cauto y retirarse antes de cumplirse el tiempo reglamentario, ya que como él mismo señala “en la segunda parte abusé un poco de haber estado parado tantas semanas y tuve que parar para que no fuera nada más”, confiesa el de Sant Cugat, si bien añadía que “me encontré muy bien en la primera parte, buenas sensaciones, incluso mejor de lo que me esperaba”.



Señé abandonó también ayer un poco antes que sus compañeros la sesión matutina de trabajo, por idéntico motivo “para que no vaya a más, tener hoy –por ayer– recuperación y a ver mañana”. Una cautela necesaria para el importante duelo que el Racing disputa el domingo ante el Eibar en un partido en el que Señé señala que “creo que voy a estar, esto es por prevenir. Ya llevo muchos años en el fútbol y la experiencia me dice que es mejor parar, otras veces no lo hice y fue a más”.



Así, sin alarmas que salten, el centrocampista señala la “gran confianza” que les ha dado el triunfo de la pasada jornada ante el Sporting, especialmente parra afontar el próximo rival a batir: el Eibar.

Mejores



Un adversario –”el equipo que fue más superior a nosotros”– que, además, endosó a los verdes su primera derrota en la primera vuelta, llegando ambos en un gran momento prometiendo todo un espectáculo para pelear por una segunda posición en la que ahora están empatados. “Tenemos ganas de ganar”, sentencia Señé, “de afrontar otro partido complicado, porque ellos también aspiran al playoff y también porque el otro día perdimos en casa y queremos seguir con la línea que teníamos antes y la de Gijón. Ellos tienen grandes jugadores, pero nosotros también”. Un buen momento, un buen equipo... unas condiciones de partida similares en las que la diferencia, respecto a la primera vuelta, puede llegar por el terreno de juego, A Malata, ya que para Señé “eso ya es diferencial. Nos sentimos cómodos, nos ayuda y beneficia. Se ha visto durante la primera vuelta”.



Y ahora en la segunda, el miedo, la presión o la exigencia que pueden darse en las filas de los equipos parecen no afectar, de momento, al grupo verde, superando obstáculos tanto entonces como ahora. “Este equipo siempre va hacia adelante, tenemos unos objetivos y luego iremos a por otros, veremos donde podemos estar”, señala Señé, “pero lo que no va a faltar es arriesgar e ir a por los partidos”. Sello del Racing en esta campaña.