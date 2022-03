Joselu: “No playoff non pensamos; só no partido ante o Logroñés”

Atraviesa el Racing el mejor momento de la temporada, con siete jornadas invicto –cinco victorias y dos empates– y la sensación de que, a falta de once fechas, luchará hasta el final por una plaza de playoff. Ese estado de ánimo, que se traslada también a la afición, no obnubila al vestuario verde, que insiste en la importancia de mantener los pies en el suelo y seguir letra a letra el discurso con el que comenzó la temporada y que se resume en que no hay más meta que la de la próxima jornada.



El capitán, Joselu, incidió ayer en ello. “Non vai ser doado estar aí ata o final, aínda quedan moitos partidos por diante. Vimos dunha boa xeira de resultados e de xogo, pero hai que ter tranquilidade”. Es por ello que el delantero de Ribeira no quiere oír hablar de la posibilidad de que Galicia acoja el playoff de ascenso a Segunda. “Iso todavía queda moi lonxe e nós temos que dedicarnos a preparar o partido deste sábado”, aseguró antes de volver a apelar a la calma. “Cando as cousas non van ben, hai que ter tranquilidade. E cando comezan a ir ben, como agora, tamén”, afirma.



Ese posicionamiento lo comparte el central David Castro, que niega que haya “euforia” en la plantilla. “Ningunha. Obviamente, sempre é bonito verte na pelexa, pero somos conscientes de que queda case un cuarto de liga. Vivimos a situación con ilusión, pero vai ser moi duro ata o final”.



Tanto Joselu como Castro coinciden también en que la igualdad de la competición y la proximidad del final apretarán aún más los resultados. Los encuentros, sostienen, “decidiranse por detalles, como xa nos pasou nos dous últimos partidos, con goles ao final que nos permitiron gañar catro puntos”, recuerda el central.









“Todos metidos”





Los últimos partidos están mostrando un Racing coral, capaz de mantener el nivel con las rotaciones, forzadas o tácticas. “Estamos todos metidos, concentrados”, reconoce Joselu, que pese al buen momento del equipo cree que “todavía temos marxe de mellora”. “Todos somos profesionais”, prosigue, “e cando non xogamos, adestramos ao máximo nivel, coa máxima intensidade e con confianza para aproveitar as oportunidades”.



El argumento lo asume también Castro, que considera que la plantilla de A Malata es “moi completa, cunha competencia extraordinaria en todas as posicións e iso a un equipo que xoga varios partidos seguidos vénlle moi ben. Todos sumamos e aportamos e iso, para poder estar aí arriba, é moi importante", explica.



Coincide también el vestuario en la trascendencia que tendrá el apoyo de la afición para conseguir entrar en el playoff. “Creo que Riazor”, apunta el defensa, “foi un punto de inflexión e notamos ese apoio nos finais dos dous partidos na casa. É un luxo contar con esta afección”, destaca.